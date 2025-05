Max Verstappen e Kelly Piquet diventano genitori: è nata la piccola Lily

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Max Verstappen, il noto pilota di Formula 1, e la modella Kelly Piquet hanno accolto la loro prima figlia, Lily. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e gli appassionati di sport motoristici, che hanno seguito con interesse la storia d’amore della coppia. L’annuncio della nascita è stato condiviso direttamente sui social, dove i due genitori hanno espresso la loro gioia per questo nuovo capitolo della loro vita.

L’annuncio sui social

La coppia ha scelto Instagram per comunicare la nascita della loro bambina. Max Verstappen ha pubblicato un dolce messaggio, scrivendo: «Benvenuta al mondo, dolce Lily. I nostri cuori non sono mai stati così pieni: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto». Insieme a lui, nel post, compare Kelly Piquet, visibilmente felice accanto alla piccola appena nata. Questo momento speciale ha portato Verstappen a rinunciare al primo giorno del Gran Premio di Miami, per poter stare accanto alla sua compagna e alla neonata prima di tornare a competere con la sua squadra, la Red Bull.

La storia d’amore tra Max e Kelly

La relazione tra Max Verstappen e Kelly Piquet è iniziata nel 2020, ma è stata ufficializzata solo nel gennaio 2021 attraverso un post su Instagram. Prima di incontrare Verstappen, Kelly Piquet ha avuto una relazione con un altro pilota di Formula 1, Daniil Kvyat, dal 2017 al 2019. Durante quel periodo, Kvyat era compagno di squadra di Verstappen nella scuderia Red Bull, creando una dinamica interessante tra i tre. La storia d’amore tra Max e Kelly è cresciuta nel tempo, portando ora alla gioia della genitorialità.

La vita di Max Verstappen e Kelly Piquet

Max Verstappen, 27 anni, è uno dei piloti più talentuosi della Formula 1, noto per le sue abilità al volante e per il suo spirito competitivo. Kelly Piquet, 35 anni, è una modella e influencer, figlia dell’ex pilota di Formula 1 Nelson Piquet. La loro vita insieme è stata segnata da eventi pubblici e momenti privati, che hanno catturato l’attenzione dei media e dei fan. Con la nascita di Lily, la coppia si prepara a vivere una nuova avventura, arricchendo ulteriormente la loro storia d’amore e la loro famiglia.

La reazione dei fan e dei media

La notizia della nascita di Lily ha generato una reazione entusiasta tra i fan di Verstappen e gli appassionati di Formula 1. I social media si sono riempiti di messaggi di congratulazioni e auguri per la coppia, dimostrando quanto sia forte il legame tra i piloti e i loro sostenitori. La nascita di un bambino è sempre un evento che suscita emozioni, e nel caso di Verstappen e Piquet, ha unito non solo i loro cuori, ma anche le loro comunità di fan.

L’accoglienza della piccola Lily segna un momento significativo nella vita di Max e Kelly, che ora si preparano ad affrontare le sfide e le gioie della genitorialità.

