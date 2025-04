Max Giusti lancia il suo ristorante ‘La Pisanella’ a Roma: un mix di cucina e comicità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Max Giusti, noto comico e personaggio televisivo italiano, ha recentemente annunciato l’apertura del suo ristorante, ‘La Pisanella‘, situato nel cuore di Roma. Con un video divertente condiviso sul suo profilo Instagram, Giusti ha dato il via a questa nuova avventura gastronomica, presentando alcune delle delizie culinarie che i clienti potranno gustare. La location, che promette un’atmosfera accogliente e vivace, si trova all’interno del Play Pisana, un centro sportivo in Via dei Matteini, 35.

L’annuncio dell’apertura

Nel suo video, Max Giusti ha utilizzato le sue celebri imitazioni per rendere l’annuncio ancora più coinvolgente. Tra le voci che ha impersonato, spiccano quelle di Antonino Cannavacciuolo e Alessandro Borghese, due figure iconiche della cucina italiana. Giusti ha descritto con entusiasmo il menù del ristorante, che include “primi piatti straordinari, polpetteria, pizzeria e antipasti al tagliere”. Le immagini dei piatti, che scorrevano nel video, hanno sicuramente stuzzicato l’appetito degli utenti.

In un momento particolarmente divertente, il comico ha fatto riferimento alle ispezioni dei ristoranti, citando il programma ‘Quattro ristoranti‘ condotto da Borghese. “Ragà ho controllato pure la cappa è pulita, mortai sua”, ha dichiarato Giusti, utilizzando la voce di Borghese per sottolineare l’importanza della pulizia in cucina. Questo richiamo al mondo della ristorazione ha reso il video ancora più autentico e divertente, mostrando il lato comico di un tema serio come la gestione di un ristorante.

La location e l’atmosfera

‘La Pisanella‘ non è solo un ristorante, ma un luogo dove la buona cucina si unisce a un’atmosfera conviviale. Situato al Play Pisana, il ristorante offre la possibilità di gustare un aperitivo o una cena a bordo piscina, un’esperienza che promette di essere unica. Giusti ha mostrato alcune aree della location nel video, evidenziando gli spazi all’aperto che i clienti potranno godere durante le belle giornate.

Il centro sportivo di Roma, dove si trova il ristorante, è noto per le sue strutture moderne e per l’ampia offerta di attività. Questo contesto rende ‘La Pisanella‘ un’opzione interessante non solo per gli amanti della buona cucina, ma anche per chi cerca un luogo dove trascorrere del tempo in compagnia, magari dopo una partita di tennis o una seduta di allenamento.

Il team di cucina

Max Giusti ha voluto chiarire che, sebbene non si cimenterà ai fornelli, il ristorante sarà gestito da un team di chef e pizzaioli esperti. “Per fortuna io sto lontano dai fornelli, perché in cucina ci sono i nostri chef e pizzaioli. Ma come cameriere… Non temo nessuno. Vi aspetto”, ha affermato il comico nel video. Questa dichiarazione non solo rassicura i futuri clienti sulla qualità del cibo, ma mette anche in evidenza il suo approccio umoristico e accessibile alla ristorazione.

Con ‘La Pisanella‘, Max Giusti si lancia in un’avventura che unisce la sua passione per la cucina e il suo talento comico, promettendo un’esperienza gastronomica che sarà tanto deliziosa quanto divertente. I romani e i turisti che visiteranno il ristorante potranno aspettarsi un menù ricco e variegato, accompagnato da un’atmosfera vivace e accogliente.

