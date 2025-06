Mauro Coruzzi, Platinette, racconta il drammatico secondo ictus e la sua ripresa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mauro Coruzzi, noto al pubblico con il nome di Platinette, ha recentemente condiviso la sua esperienza dopo aver subito un secondo ictus lo scorso febbraio. In un’intervista esclusiva al settimanale DiPiù, il 69enne ha descritto i momenti critici che ha affrontato e il percorso di recupero che sta intraprendendo. La sua testimonianza non solo offre uno spaccato della sua vita personale, ma mette anche in luce l’importanza della tempestività nell’intervento medico.

Il racconto del secondo ictus

Platinette ha rivelato i dettagli drammatici del suo secondo ictus, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. Durante l’intervista, ha spiegato come si sia trovato a terra, incapace di muoversi: “Per ore sono rimasto per terra, senza potermi muovere”. Ha descritto la sensazione di impotenza quando le sue gambe hanno ceduto, portandolo a cadere e a sbattere la testa. Nonostante il trauma, ha mantenuto la coscienza, un aspetto che ha reso la sua esperienza ancora più intensa.

L’artista ha sottolineato che, a differenza del primo ictus avvenuto nel 2023, che lo aveva privato della capacità di parlare, questa volta era pienamente cosciente e in grado di ricordare ogni dettaglio. Ha raccontato di aver percepito l’intervento dei medici e la corsa in ambulanza verso l’ospedale, un momento che ha vissuto con lucidità, nonostante la gravità della situazione.

Il ruolo della collaboratrice domestica

Un elemento cruciale nella sua storia è stato il tempestivo intervento della sua collaboratrice domestica. Platinette ha espresso gratitudine nei suoi confronti, affermando: “Se non ci fosse stata lei, forse oggi non sarei qui”. Questo riconoscimento mette in evidenza l’importanza di avere persone fidate e pronte ad agire in situazioni di emergenza. La prontezza della collaboratrice ha probabilmente salvato la vita a Mauro, dimostrando quanto sia fondamentale il supporto umano nei momenti critici.

Il percorso di riabilitazione

Attualmente, Platinette sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione. Sebbene non si sia completamente ripreso, ha dichiarato di continuare a fare progressi. “Sono sicuro che, piano piano, tornerò come prima”, ha affermato con determinazione. La riabilitazione è un processo delicato e impegnativo, che richiede tempo e pazienza. Mauro ha dimostrato una grande forza di volontà, affrontando ogni giorno con la speranza di recuperare completamente le sue capacità.

La sua esperienza non solo serve da monito sulla gravità degli ictus, ma anche come testimonianza di resilienza e determinazione. Platinette continua a essere un esempio per molti, mostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile affrontare le avversità e lavorare per un futuro migliore.

