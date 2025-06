Maurizio Mattioli racconta la sua trasformazione: 42 chili in meno grazie alla chirurgia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Maurizio Mattioli, noto attore e comico romano, è tornato a far parlare di sé grazie alla sua impressionante trasformazione fisica. Ospite del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, ha condiviso la sua esperienza di lotta contro il sovrappeso e il percorso che lo ha portato a perdere ben 42 chili. Un viaggio che ha richiesto determinazione e una decisione drastica, culminata in un intervento chirurgico che ha cambiato la sua vita.

La lotta con il peso: un percorso difficile

Maurizio Mattioli ha sempre avuto una relazione complicata con il suo peso. Fin dalla giovane età, ha affrontato il problema dell’obesità, provando diverse diete senza mai ottenere i risultati desiderati. Durante la trasmissione, ha raccontato un episodio significativo: “Una volta ne provai una che era praticamente contro di me. In breve tempo ripresi quattordici chili”. Questa esperienza ha messo in evidenza la frustrazione che ha provato nel tentativo di trovare una soluzione efficace.

L’attore ha ammesso di avere un comportamento alimentare compulsivo, consumando quantità eccessive di cibo, in particolare pasta e pane. “Mangiare 5-6 etti di pasta al giorno era la norma per me”, ha dichiarato. La sua salute ha iniziato a risentirne, con problemi come apnee notturne e asma che hanno aggravato la sua situazione. Di fronte a questi segnali, Mattioli ha capito che era giunto il momento di prendere una decisione seria per il suo benessere.

La decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico

Dopo aver temuto per la sua vita, Maurizio Mattioli ha deciso di rivolgersi a un esperto nel campo della chirurgia bariatrica. “Ho trovato un professore che mi ha dato fiducia”, ha spiegato. L’intervento di Sleeve gastrectomy, che ha scelto di affrontare, consiste nella riduzione dell’intestino, un passo che ha considerato necessario per migliorare la sua qualità di vita. “Non ho mai avuto paura dell’intervento perché avevo tanta voglia di dimagrire”, ha aggiunto.

L’operazione ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, permettendogli di perdere 42 chili. Mattioli ha descritto il suo percorso come complesso, ma ha espresso gratitudine per i risultati ottenuti. “Grazie a Dio è andata bene. Ed eccomi qua”, ha concluso, mostrando un rinnovato senso di ottimismo e soddisfazione.

La Sleeve gastrectomy: un intervento sempre più comune

La Sleeve gastrectomy, o Sleeve, è attualmente uno degli interventi di chirurgia bariatrica più praticati a livello globale, compresa l’Italia. Questo intervento prevede l’asportazione di una parte significativa dello stomaco, riducendone la capienza. In particolare, viene rimossa circa l’80% dello stomaco, lasciando una porzione che assume la forma di una lunga manica, da cui deriva il nome.

Nonostante la riduzione della dimensione dello stomaco, le funzioni digestive rimangono inalterate. L’intervento non modifica il transito del cibo, ma limita la quantità che può essere ingerita, portando a un precoce senso di sazietà. La Sleeve è generalmente consigliata a pazienti con obesità grave e richiede un impegno a lungo termine per mantenere abitudini alimentari sane.

È fondamentale che chi si sottopone a questo intervento sviluppi la capacità di masticare a lungo, mangiare lentamente e bere lontano dai pasti. Solo così è possibile garantire il successo dell’intervento e il mantenimento dei risultati nel tempo. Maurizio Mattioli rappresenta un esempio di come la determinazione e il supporto medico possano portare a cambiamenti significativi nella vita di una persona.

