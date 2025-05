Maurizio Ferrini: il ritorno della Signora Coriandoli e la rinascita di un comico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Maurizio Ferrini, noto per il suo personaggio della Signora Coriandoli, ha vissuto un percorso artistico ricco di alti e bassi. Dalla popolarità degli anni ’80 e ’90 all’assenza di proposte lavorative per quasi due decenni, l’attore emiliano ha raccontato la sua storia di resilienza e rinascita, sottolineando come il programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio abbia segnato il suo ritorno nel panorama televisivo italiano.

Gli anni difficili di Maurizio Ferrini

Negli ultimi sei anni, Ferrini è diventato un volto familiare del programma “Che tempo che fa“, trasmesso prima su Rai e ora su Nove. Tuttavia, il suo ritorno nel 2019 è stato preceduto da un lungo periodo di oblio. L’attore ha rivelato che, alla fine degli anni ’90, aveva partecipato a una campagna pubblicitaria che aveva portato a un notevole incremento del fatturato dell’azienda coinvolta. Nonostante questo successo, il silenzio seguente è stato assordante. Ferrini ha spiegato che, sebbene le proposte non fossero mancate, alcune sue scelte professionali lo hanno portato a isolarsi.

Le sue decisioni, come il rifiuto di partecipare a film di De Laurentiis, hanno contribuito a creare un’immagine di inaffidabilità che ha allontanato i produttori. Ferrini ha affermato: «Io che lavoravo 24 ore al giorno, così nessuno mi ha più chiamato». La sua sincerità nel rifiutare progetti che non lo interessavano ha avuto conseguenze inaspettate, portando a una reputazione negativa che ha ostacolato la sua carriera.

Il supporto di colleghi nel momento del bisogno

Durante i momenti più bui della sua carriera, Ferrini ha trovato sostegno in alcuni colleghi di spicco. Renzo Arbore e Nino Frassica sono stati fondamentali nel fornirgli opportunità lavorative e supporto economico. Ferrini ha descritto Frassica come il suo migliore amico, evidenziando la sua nobiltà d’animo e il suo altruismo. Grazie a questi legami, l’attore è riuscito a tornare in scena, partecipando a “Festivallo“, un programma di Rai2 che celebra il festival di Sanremo con un mix di comicità e musica.

Il supporto di questi colleghi ha avuto un impatto significativo sulla sua vita professionale, permettendogli di risollevarsi e di riacquistare visibilità nel mondo dello spettacolo. Ferrini ha espresso gratitudine per l’aiuto ricevuto, considerandoli come una vera e propria famiglia.

La vita privata di Maurizio Ferrini

Sul fronte personale, Maurizio Ferrini ha chiarito alcune voci riguardanti la sua vita sentimentale. Ha smentito le speculazioni su una relazione con Sara Guglielmi, la sua agente, definendola come un legame fraterno. Inoltre, ha parlato della sua storia con Carla Urban, descrivendola come complessa e difficile. Ferrini ha rivelato di essere single da circa dieci anni e di non aver mai avuto molte fidanzate, esprimendo una visione piuttosto disincantata riguardo al sesso, considerandolo un aspetto sopravvalutato e principalmente mentale.

In un’intervista, ha anche accennato a un flirt con Lilli Gruber, sottolineando che si trattò di un’interazione che non si sviluppò in una relazione seria. Queste rivelazioni offrono uno spaccato della vita privata di un uomo che, nonostante le difficoltà professionali, ha mantenuto una certa riservatezza e ha scelto di concentrarsi sulla sua carriera e sui legami autentici.

Ultimo aggiornamento: venerdì 2 maggio 2025, 13:05.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!