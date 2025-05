Mattia Briga: il percorso di un artista tra Amici e il nuovo singolo “Nun Piagne”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’artista romano Mattia Briga si è raccontato in un’intervista esclusiva, rivelando dettagli sulla sua carriera, le esperienze vissute nella scuola di Amici e il lancio del suo ultimo singolo “Nun Piagne“, realizzato in collaborazione con Gemitaiz. Con un percorso musicale che ha preso avvio in giovane età, Briga ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua autenticità e al suo stile diretto.

L’inizio della carriera e il successo ad Amici

Mattia Briga ha iniziato il suo viaggio musicale da giovanissimo, ma è stato il suo ingresso nella scuola di Amici a catapultarlo nel panorama musicale italiano. La sua partecipazione al programma ha rappresentato un momento cruciale, non solo per la sua carriera, ma anche per la sua crescita personale. Briga ha sempre avuto una forte personalità, che si è riflessa nelle sue canzoni e nel modo in cui ha affrontato le sfide del programma.

Durante la sua esperienza ad Amici, Briga ha dovuto affrontare diverse dinamiche, che nel tempo sono cambiate. La sua “fame” di successo e la determinazione di realizzare i propri sogni lo hanno spinto a rischiare, posticipando l’uscita del suo album per partecipare al talent show. Questo atto di coraggio ha ripagato, permettendogli di esibirsi con le sue canzoni originali, un aspetto che lo ha contraddistinto rispetto ad altri concorrenti.

Riflessioni sul percorso e sull’importanza della crescita personale

Riflettendo sulla sua esperienza a Amici, Briga ha espresso un mix di gratitudine e consapevolezza. Ha riconosciuto che, sebbene alcune scelte fatte durante il programma non le ripeterebbe, l’opportunità di lavorare con professionisti del settore e di completare il suo percorso è stata fondamentale. La figura di Maria De Filippi, in particolare, ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera, rappresentando un punto di riferimento e una fonte di ispirazione.

Briga ha anche condiviso le sue osservazioni riguardo alla rapidità con cui i talenti emergenti possono ottenere visibilità oggi, grazie ai social media. Ha sottolineato l’importanza di rimanere fedeli a se stessi, nonostante il successo immediato possa risultare allettante. La sua esperienza di quasi vent’anni nel mondo della musica gli ha insegnato che il vero valore risiede nella formazione e nella cultura, elementi che continuano a guidarlo nel suo percorso artistico.

Il nuovo singolo “Nun Piagne” e la collaborazione con Gemitaiz

Il 18 aprile 2025, Mattia Briga ha lanciato il suo nuovo singolo “Nun Piagne“, una canzone che esplora le fragilità e le complessità delle relazioni amorose. In questo brano, Briga si è divertito a scrivere un ritornello in romanesco, collaborando con Gemitaiz, un amico di lunga data. La canzone affronta il tema del tradimento, un aspetto dell’amore che Briga ha voluto rappresentare in modo autentico e diretto.

La musica di Briga è sempre stata caratterizzata da un profondo legame con l’amore e le emozioni. La sua compagna, Arianna Montefiori, è una fonte d’ispirazione per molti dei suoi brani, e il cantautore ha parlato con affetto del loro rapporto. La presenza di Arianna nella sua vita è fondamentale, poiché lei lo sostiene e lo comprende nelle sfide quotidiane legate alla sua carriera artistica.

La visione di un futuro insieme e la felicità personale

Mattia Briga ha espresso il desiderio di costruire una famiglia con Arianna, sottolineando l’importanza di avere accanto una persona che condivide la sua vita e le sue passioni. La loro relazione è caratterizzata da un forte legame emotivo, e Briga ha dichiarato di essere orgoglioso del percorso che hanno intrapreso insieme.

La sua determinazione e la sua resilienza sono evidenti, poiché continua a lavorare per migliorare e crescere come artista. Briga ha affermato di essere soddisfatto del suo cammino, ma è consapevole di avere ancora obiettivi da raggiungere. La sua carriera è una testimonianza di autenticità e passione, elementi che lo hanno accompagnato fin dall’inizio e che continueranno a guidarlo nel futuro.

