Matteo Giunta celebra il compleanno e racconta la sua storia d’amore con Federica Pellegrini

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Mercoledì 7 maggio, Matteo Giunta ha festeggiato il suo 43esimo compleanno nel programma “La volta buona“, condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, l’allenatore di nuoto ha condiviso dettagli sulla sua relazione con la campionessa Federica Pellegrini, iniziata nel 2017 in modo riservato. Giunta ha offerto uno sguardo intimo sulla loro storia, rivelando aneddoti divertenti e riflessioni personali.

La nascita di un amore segreto

Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono convolati a nozze nel 2022 e hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Matilde. Durante l’intervista, Giunta ha raccontato come, nei primi tempi della loro relazione, cercassero di mantenere un profilo basso per evitare l’attenzione dei media. “Usavamo il bagagliaio della mia auto per non farci beccare dai paparazzi. Era ampio, quasi un salottino”, ha scherzato l’allenatore, evidenziando la creatività con cui cercavano di proteggere la loro privacy.

La coppia ha deciso di tenere il loro amore lontano dai riflettori per circa tre anni. Giunta ha spiegato che Federica stava uscendo da una relazione importante e che entrambi volevano evitare complicazioni all’interno della squadra di nuoto. “Non volevamo creare dinamiche particolari nella squadra”, ha affermato, rivelando la sua preoccupazione per l’impatto che la loro relazione avrebbe potuto avere sull’ambiente di lavoro.

Un amore che si è evoluto nel tempo

Matteo Giunta ha condiviso anche le sue emozioni riguardo alla crescita della loro relazione. “Volevo la certezza che sarebbe stata una cosa importante”, ha detto, sottolineando come, inizialmente, fosse riluttante a lasciarsi andare. Tuttavia, quando ha capito che i suoi sentimenti per Federica andavano oltre l’amicizia, ha deciso di aprirsi completamente. “Il giorno del matrimonio è stato bellissimo. Quando suo padre mi ha consegnato la sua mano sono morto, ma poi mi sono ripreso”, ha ricordato, visibilmente commosso.

Queste parole rivelano non solo la profondità dei suoi sentimenti, ma anche l’importanza che la famiglia ha per entrambi. La loro storia d’amore, iniziata in segreto, si è trasformata in una celebrazione pubblica di un legame forte e duraturo.

Riflessioni sul doping e la carriera sportiva

Durante l’intervista, Giunta ha anche affrontato un argomento delicato: il doping nel mondo dello sport, in relazione alle recenti dichiarazioni di Federica Pellegrini riguardo a Jannik Sinner. “Io vivo nel mondo dello sport da una vita e per me il doping è un argomento molto sensibile: tolleranza zero”, ha affermato con fermezza. Ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio severo nei confronti delle violazioni delle norme antidoping, riconoscendo che la questione richiede attenzione e rispetto.

Giunta ha invitato a una maggiore cautela nel modo in cui si esprimono opinioni su temi così complessi, affermando che, nonostante le buone intenzioni, le parole possono essere fraintese. Questo richiamo alla responsabilità nel comunicare riflette la sua esperienza nel mondo dello sport e la sua volontà di proteggere l’integrità della disciplina.

Matteo Giunta, con il suo compleanno e le sue rivelazioni, offre uno spaccato di vita che unisce amore, sport e responsabilità, rendendo la sua storia non solo personale, ma anche rappresentativa delle sfide e delle gioie che caratterizzano il mondo degli atleti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!