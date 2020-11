Matt Lintz farà parte del cast di “Ms. Marvel” di Disney+

Secondo quanto dichiarato da Coomicbook, si aggiunge al cast della serie “Ms. Marvel” di Disney+, Matt Lintz.

Matt Lintz nel cast di “Ms. Marvel”

Sono in corso le riprese della serie “Ms. Marvel” di Disney+, che porterà finalmente Kamala Khan, interpretata da Iman Vellani, nei panni di Ms. Marvel nel regno del live-action.

La serie televisiva ha sicuramente già molto clamore intorno a sé, soprattutto se si considera quanto siano stati amati i fumetti di Ms. Marvel.

I fan dopo aver scoperto la presenza nel cast di Iman Vellani, sono curiosi di sapere quali saranno gli altri attori che ne faranno parte.

Recentemente è appresa la notizia che Matt Lintz è stato scelto per la serie.

Sembrerebbe che Lintz interpreterà il ruolo di Bruno Carrelli, il migliore amico di Kamala.

Nei fumetti, Bruno è il migliore amico d’infanzia e il confidente più intimo di Kamala, e una delle prime persone a sapere che Kamala è segretamente la signora Marvel.

Bruno ha anche una storia piuttosto accattivante, è un dipendente del negozio di alimentari Circle Q che Kamala frequenta, e che ha anche un quoziente intellettivo di 170, che gli permetterà di entrare in una scuola di fumetti.

La Marvel seguirà le avventure di Kamala, un’adolescente di origini pachistane che vive nel New Jersey e, dopo l’esplosione della bomba terrigena, sviluppa poteri inumani, scoprendo così di essere una mutaforma capace di variare a piacimento le dimensioni del suo corpo.

Kamala utilizzerà questi poteri per combattere il crimine a Jersey City.

Gli obiettivi della Marvel Studios

Kevin Feige, dirigente della Marvel Studios, ha dichiarato che l’obiettivo è quello di inserire nei loro film e nei loro spettacoli Disney+ Kamala Khan, così come Jennifer Walters e Marc Spector.

Alla regia della serie di “Ms. Marvel” ci saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah noti per “Bad Boys for Life“, Sharmeen Obaid-Chinoy nota per ” The Punisher” e la regista di “The Magicians”, Meera Menon.

Erika Zagari

20/11/2020