Matrix: rivelato il titolo ufficiale del quarto capitolo della serie

“Matrix 4”, il trailer e il titolo svelati durante il CinemaCon Reel della Warner Bros.

Matrix: finalmente il titolo ufficiale

Finalmente è stato annunciato il titolo del quarto capitolo del franchise di “Matrix”. Dopo “Revolution” del 2003 in cui si è conclusa la storia di Neo, Trinity, Morpheus e del resto dell’equipaggio sfuggito all’omonima realtà simulata, arriva finalmente “Matrix Resurrections”. Il titolo è stato mostrato assieme al trailer come parte della Warner Bros.’ panel al CinemaCon, ma non è stato ancora reso disponibile online.

Poche sono le indiscrezioni riguardo questo quarto film. Keanu Reeves, in un’intervista, ha affermato che si tratterà si una “storia d’amore” e mentre giravano voci secondo cui il viaggio nel tempo potrebbe essere una parte del prossimo capitolo, l’attore ha aggiunto, “Non si tornerà al passato“.

Regia e cast di Resurrections

Rimane certo che l’ultimo episodio sarà diretto e co-scritto da Lana Wachowski. Mentre la sorella, Lilly Wachowski, che in precedenza ha scritto e co-diretto i primi tre film della serie, non sarà coinvolta. “Matrix 4” vedrà impegnato lo scrittore di “The Lazarus Project” Aleksandar Hemon e David Mitchell di “Cloud Atlas”. Quest’ultimo è stato precedentemente adattato in un film con lo stesso nome dalle Wachowski.

Per quanto riguarda il cast, tornano gli interpreti originali: Keanu Reeves come Neo, Carrie-Anne Moss come Trinity, Jada Pinkett Smith come Niobe, Lambert Wilson come The Merovingian e Daniel Bernhardt come Agent Johnson. Non mancheranno poi nuovi volti nel film: Yahya Abdul-Mateen II, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hoffman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere , Max Reimelt , Christina Ricci e Brian J. Smith.

Con l’ufficializzazione del titolo seguiranno sicuramente altre indiscrezioni. Infatti, l’uscita del film è prevista entro l’anno. “Matrix Resurrections” sarà disponibile sia nelle sale cinematografiche che sul canale HBO Max.

Francesca Reale

26/08/2021