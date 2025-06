Matrimonio tra gli ulivi: Francesco Montanari e Federica Sorino si dicono sì in Puglia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un evento da sogno ha avuto luogo il 14 giugno in Puglia, dove l’attore Francesco Montanari ha sposato la sua compagna Federica Sorino. La cerimonia, celebrata all’aperto nella suggestiva Masseria Mozzone, ha attirato l’attenzione di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, rendendo l’evento ancora più memorabile. Le immagini del matrimonio, condivise sui social dai partecipanti e dall’organizzatrice, hanno rapidamente fatto il giro del web, testimoniando la gioia degli sposi e l’atmosfera incantevole della giornata.

La cerimonia: un momento di emozione e bellezza

La cerimonia si è svolta tra gli ulivi secolari, creando un’atmosfera magica e romantica. Francesco Montanari, noto per il suo ruolo nel celebre “Romanzo Criminale“, ha visto Federica arrivare in un abito da sposa da sogno, firmato Pronovias. Il vestito, caratterizzato da un corpetto a bustier ricamato e una gonna ampia in chiffon, è stato completato da un velo lungo che ha accentuato la bellezza della sposa. L’attore, visibilmente emozionato, ha indossato uno smoking elegante di Luigi Bianchini a doppiopetto, in perfetta sintonia con l’importanza del momento.

La cerimonia civile è stata officiata dall’amico Paolo Stella, un influencer noto nel panorama italiano. Durante il rito, gli sposi hanno condiviso discorsi toccanti, esprimendo il loro amore e la loro gratitudine per la presenza dei familiari e degli amici. La Masseria Mozzone ha ospitato non solo i parenti più stretti, ma anche una selezione di amici e colleghi del mondo dello spettacolo, creando un’atmosfera di festa e celebrazione.

Un ricevimento indimenticabile tra amici e tradizioni pugliesi

Dopo la cerimonia, Francesco e Federica hanno dato il via a un grande ricevimento, curato nei minimi dettagli dalla wedding planner Michela Tombolini. Gli ospiti sono stati accolti con piatti tipici pugliesi, vini locali e musica dal vivo, creando un’atmosfera festosa e conviviale. La scelta dei fiori, realizzati da Vincenzo Frascella, e le bomboniere fornite da Olio Cassese hanno aggiunto un tocco di eleganza e autenticità all’evento.

Tra gli invitati, molti volti noti del panorama televisivo e cinematografico italiano hanno partecipato alla celebrazione. Tra i presenti, si sono distinti Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Luca Bizzarri, Maurizio Lastrico, Claudia Pandolfi, Matteo Martari, Camilla Filippi, Marco Rossetti, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, insieme a Francesco Sarcina. La presenza di questi amici ha reso il ricevimento ancora più speciale, con momenti di risate, danze e parole commoventi.

La serata si è conclusa con una grande torta nuziale e uno spettacolo di fuochi d’artificio, lasciando un ricordo indelebile nella mente di tutti i partecipanti. La gioia degli sposi e l’affetto degli amici hanno reso questa giornata un evento da ricordare, celebrando l’amore e l’amicizia in un contesto incantevole.

