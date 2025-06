Matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez: Celebrazioni Esclusive a Venezia con Ospiti di Lusso

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sánchez ha avuto luogo in una delle città più affascinanti del mondo, Venezia. La cerimonia si è svolta sull’isola di San Giorgio, in una location storica che ha ospitato un evento esclusivo, caratterizzato dalla presenza di numerose celebrità e da esibizioni musicali di alto livello.

Matteo Bocelli: Voce d’eccezione per gli sposi

La cerimonia ha visto l’esibizione del tenore Matteo Bocelli, che ha aperto l’evento con tre brani emozionanti. Tra le canzoni interpretate, si è parlato di un omaggio a Elvis Presley con “Can’t Help Falling in Love”. Inoltre, Bocelli ha eseguito “Anime imperfette” e un’altra versione del celebre brano di Presley, creando un’atmosfera magica per l’ingresso degli sposi.

Matteo Bocelli, nato l’8 ottobre 1997 a Forte dei Marmi, è il figlio di Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti. Cresciuto in una famiglia di musicisti, ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni e ha proseguito gli studi di canto al Conservatorio di Lucca. La sua carriera ha preso il volo nel 2018 con il duetto “Fall on Me” insieme al padre, che ha segnato il suo debutto sulla scena musicale internazionale.

Nel 2021, Matteo ha pubblicato il singolo “Solo”, anticipando il suo album omonimo, uscito nel settembre 2023. Questo progetto rappresenta un mix di pop e influenze classiche, con l’obiettivo di affermarsi come artista indipendente. Ha collaborato con nomi di spicco, come Sebastián Yatra, e ha dimostrato il suo talento anche nel cinema, interpretando il principe Mustafa nel film “Three Thousand Years of Longing” nel 2022.

Una cerimonia blindata sull’isola di San Giorgio

L’evento si è svolto presso la Fondazione Cini, una storica istituzione culturale situata sull’isola di San Giorgio. La cerimonia è stata rigorosamente riservata, con accesso vietato a giornalisti e fotografi, per garantire la massima privacy a Bezos, Sánchez e ai loro ospiti. Tra i partecipanti, spiccavano nomi di celebrità internazionali come Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, le sorelle Kardashian, Bill Gates, John Elkann e Lavinia Borromeo, oltre a Jared Kushner e Ivanka Trump.

Questa esclusività ha contribuito a rendere l’evento ancora più affascinante, attirando l’attenzione dei media e del pubblico, nonostante le restrizioni imposte. La scelta di Venezia come location ha aggiunto un ulteriore elemento di romanticismo e prestigio alla celebrazione.

Proteste e impegno sociale a Venezia

Nonostante l’apparente splendore del matrimonio, l’evento ha suscitato proteste tra i cittadini e gli attivisti veneziani. Questi ultimi hanno criticato l’utilizzo di spazi pubblici per una celebrazione così privata e opulenta, evidenziando le problematiche legate al turismo di massa e alla gestione della città.

In risposta alle critiche, Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno deciso di donare 3 milioni di euro a enti benefici locali. Questa iniziativa mira a sostenere progetti culturali e di conservazione nella storica città lagunare, cercando di bilanciare l’impatto della loro celebrazione con un gesto di responsabilità sociale. La donazione rappresenta un tentativo di lasciare un segno positivo nella comunità veneziana, nonostante le polemiche sollevate dall’evento.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!