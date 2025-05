Matrimonio da sogno per Emanuele Arioldi e Stefania Cappa: una celebrazione indimenticabile a Cassano D’Adda

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2 settembre 2025, la parrocchia di S. Maria Immacolata e San Zeno a Cassano D’Adda ha ospitato un matrimonio da favola, quello di Emanuele Arioldi e Stefania Cappa. Questo evento ha richiamato l’attenzione non solo per la bellezza della cerimonia, ma anche per i legami familiari che uniscono i protagonisti a una delle famiglie più note d’Italia, i Rizzoli. La celebrazione ha visto la partecipazione di circa cento invitati, tra cui amici e parenti, creando un’atmosfera intima e calorosa.

La cerimonia: un momento di emozione e tradizione

Emanuele Arioldi, 32 anni, figlio di Anna Grazia Rizzoli, meglio conosciuta come “Annina”, ha coronato il sogno d’amore con Stefania Cappa, anche lei di 32 anni. La cerimonia si è svolta in un contesto suggestivo, con una decorazione semplice ma elegante, che ha messo in risalto la bellezza del luogo e l’importanza del momento. Tra i presenti, non sono mancati i membri della famiglia Rizzoli, tra cui Annina, moglie di Roberto Arioldi, noto campione di equitazione, e i figli Eleonora e Andrea Rizzoli, insieme a Alberto Rizzoli e alle sue figlie, Giovanna ed Eleonora.

Secondo la tradizione, Emanuele è arrivato in sella al suo cavallo, Reggae de la Roque, un compagno di vita da sei anni. Questo gesto non solo ha reso la sua entrata memorabile, ma ha anche sottolineato la sua passione per l’equitazione, sport che pratica a livello olimpico. La sposa, Stefania, ha indossato un abito bianco elegante con un bustino ricamato, firmato Pronovias, e un lungo velo, che le conferiva un aspetto da favola. Nonostante un leggero ritardo di cinque minuti, il momento del “sì” è stato carico di emozione, dato che i due si conoscono da ben 17 anni.

Il ricevimento: una festa indimenticabile a Villa Borromeo

Dopo la cerimonia, gli sposi e gli invitati si sono trasferiti a Villa Borromeo per il ricevimento. La villa, adornata con centinaia di candele bianche, ha creato un’atmosfera romantica e magica, perfetta per festeggiare l’inizio della nuova vita insieme. La proposta di matrimonio di Emanuele a Stefania è stata altrettanto romantica: il giovane ha chiesto la mano della sua amata la notte di Natale, nascondendo l’anello in un bicchiere di champagne, un gesto che ha sicuramente toccato il cuore di tutti.

Durante il ricevimento, il primo ballo degli sposi è avvenuto sulle note della celebre canzone “At Last” di Etta James, un momento che ha segnato l’inizio dei festeggiamenti. La festa è proseguita con il taglio della torta e balli fino all’alba, creando ricordi indelebili per tutti i partecipanti. La celebrazione ha rappresentato non solo l’unione di due persone, ma anche un momento di gioia condivisa con amici e familiari, un evento che rimarrà impresso nella memoria di tutti.

Emanuele e Stefania hanno dato vita a un matrimonio che ha saputo coniugare tradizione e modernità, rendendo omaggio alle proprie radici familiari e celebrando un amore che dura da anni. La loro storia è un esempio di come l’amore possa essere celebrato in modo unico e personale, creando un legame che va oltre il giorno delle nozze.

