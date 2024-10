Matrimonio da favola tra Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon: dettagli e curiosità a una settimana dalla cerimonia

In un evento che ha catturato l’attenzione del mondo del pallone e non solo, Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon hanno celebrato il loro matrimonio a San Pancrazio, in provincia di Lucca, il 28 settembre. La cerimonia, definita magica e con atmosfere da film grazie alla presenza di Tim Burton, ha visto i due innamorati promettersi amore eterno dopo dieci anni di vita insieme, coronata dalla nascita di un figlio. Scopriamo gli elementi salienti di questo wedding weekend, tra riti, festeggiamenti e particolarità.

Chi ha officiato la cerimonia?

Il matrimonio di Ilaria e Gigi ha avuto un’importanza speciale, non solo per la coppia ma anche per gli ospiti presenti. Il rito civile si è svolto in un’atmosfera intima, con circa duecento invitati. A officiarlo è stata la giornalista Mediaset Francesca Fogar, amica storica della sposa e figlia dell’esploratore Ambrogio Fogar. Questa scelta ha ulteriormente impreziosito l’evento e ha reso omaggio ai legami di amicizia che uniscono i partecipanti.

La data del matrimonio non è stata casuale: inizialmente prevista per giugno, è stata posticipata per motivi legati agli impegni calcistici di Buffon. Con il Campionato Europeo in scena e il suo ruolo di capo delegazione della Nazionale italiana, spostare le nozze è diventato una necessità. Ilaria D’Amico ha scherzato sull’insolita situazione, paragonando la loro storia a quella di Renzo e Lucia dei “Promessi Sposi”, diffidando dalla sinistra ironia di un matrimonio celebrato in una birreria bavarese. Fortunatamente, i due celebri volti hanno trovato un tempo e un luogo perfetto per celebrare il loro amore.

Festa in stile disco music anni Ottanta

La selezione musicale è un elemento cruciale in ogni matrimonio e quello di Buffon e D’Amico non ha fatto eccezione. Per la cerimonia classica, il quartetto d’archi “Etrusca Musica” ha suonato un repertorio adatto all’evento, con momenti emozionanti tra cui l’esecuzione dell’“Hallelujah” di Leonard Cohen riproposta nella celebre versione di Jeff Buckley. Questo ha creato un’atmosfera solenne e romantica, perfettamente in linea con il tenore della celebrazione.

La vera festa è scoppiata in serata, quando gli sposi e i loro ospiti si sono trasferiti nella limonaia della Villa Oliva, trasformata in un ambiente festoso in stile anni Ottanta. Con tanto di palla stroboscopica e decorate a tema, la festa ha riportato gli invitati indietro nel tempo, con ritmi irresistibili che hanno fatto ballare tutti. Questo approccio ha enfatizzato le diverse anime della cerimonia, fondendo eleganza e divertimento in modo armonioso.

I testimoni della coppia

In un matrimonio così carico di significato e affetto, anche la scelta dei testimoni rivela molto sui legami della coppia. Per Ilaria D’Amico, le testimoni incluse Georgia Cavazzano e la giornalista Angela Pedrini hanno creato un trio affiatato. Dall’altra parte, Gianluigi Buffon ha selezionato i suoi amici storici Paolo Luchi, Gianluca Baccarini e Alessandro Nista, con i quali condivide una lunga amicizia che risale a prima della sua carriera calcistica.

La presenza e l’impegno di Monica Bellucci, che ha condiviso la scena con grande eleganza e fascino, sono stati sotto i riflettori. Tuttavia, il grosso della celebrazione è stato anche un tributo ai rapporti più intimi e significativi dei novelli sposi. La cerimonia è stata, infine, il coronamento di una lunga storia d’amore, facendosi portavoce dell’importanza dell’amicizia e dei legami familiari, elementi sempre cruciali in eventi di tale portata.