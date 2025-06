Matilde Gioli e Alessandro Marcucci: un amore ritrovato dopo un anno di separazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La storia d’amore tra l’attrice Matilde Gioli e l’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci ha preso una nuova piega. Dopo un anno di separazione, la coppia sembra aver ritrovato la serenità, suscitando l’interesse dei fan e degli appassionati di cronaca rosa. I due, che si erano lasciati nell’estate del 2024, sono stati avvistati insieme per le strade di Roma, alimentando le voci su un possibile ritorno di fiamma e, secondo alcune indiscrezioni, su una proposta di matrimonio.

Il riavvicinamento di Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

Dopo un periodo di lontananza, Matilde Gioli e Alessandro Marcucci sono stati immortalati insieme, mano nella mano, mentre passeggiavano per le vie della capitale. Le immagini, pubblicate dalla rivista Diva e Donna, mostrano i due intenti a scambiarsi sorrisi e abbracci, segno evidente di un riavvicinamento che ha colto di sorpresa molti. La coppia, che ha condiviso tre anni di vita insieme, si era separata nel luglio 2024, dopo aver affrontato una breve crisi che li aveva allontanati per alcune settimane.

Le ragioni della rottura non sono mai state del tutto chiarite, ma si vocifera che sia stata una decisione presa da Alessandro. Nonostante ciò, il legame tra i due sembra essere rimasto forte, e il loro amore per i cavalli potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nel riavvicinamento.

La storia d’amore tra Matilde e Alessandro

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono conosciuti nel 2021, durante le riprese della serie televisiva “Doc-Nelle tue mani“, un progetto che ha segnato un punto di svolta nella carriera dell’attrice. Grazie al suo ruolo di dottoressa Giulia Giordano, Matilde ha guadagnato notorietà e successo, ma è stato anche in quel contesto che ha incontrato Alessandro, maestro di equitazione.

In un’intervista, Matilde ha raccontato come sia arrivata a contattare Alessandro: “Ho cercato su Google ‘passeggiata a cavallo Roma’ e ho chiamato il primo numero che ho trovato. Lui gestiva le passeggiate e così ci siamo conosciuti”. Un incontro casuale che ha dato vita a una storia d’amore che ha appassionato il pubblico, caratterizzata da momenti di gioia, separazioni e ora un possibile nuovo inizio.

I desideri di Matilde Gioli per il futuro

Con la relazione che sembra aver ripreso vigore, Matilde Gioli ha espresso il desiderio di stabilità nella sua vita privata. A 36 anni, l’attrice ha dichiarato di essere pronta a diventare madre e ha manifestato l’intenzione di avere un figlio. “Vengo da una famiglia numerosa e mi piacerebbe tanto avere un bambino”, ha affermato, rivelando il suo forte senso materno.

In un’altra occasione, Matilde ha anche accennato alla possibilità di fare lei stessa la proposta di matrimonio ad Alessandro, nel caso in cui lui non si decidesse a farlo. “Ho un forte istinto materno e non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione”, ha aggiunto, sottolineando la sua voglia di costruire una famiglia.

La storia tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci continua a tenere banco, con i fan che sperano in un lieto fine per questa coppia che ha dimostrato di avere una connessione profonda, nonostante le difficoltà.

