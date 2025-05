Martina De Ioannon risponde agli hater con un video romantico dedicato a Ciro Solimeno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne e partecipante di Temptation Island, continua a far parlare di sé. Recentemente, ha pubblicato un video su TikTok in cui dedica un dolce messaggio al suo attuale compagno, Ciro Solimeno. La giovane romana, spesso bersaglio di critiche sui social, non si lascia intimidire e risponde con prontezza agli attacchi dei suoi detrattori.

Un amore che resiste alle critiche

Martina De Ioannon ha concluso il suo percorso all’interno di Uomini e Donne uscendo mano nella mano con Ciro Solimeno, un giovane campano. La loro relazione, che ha attirato l’attenzione del pubblico, si è consolidata nel tempo, dimostrando un forte legame tra i due. Nonostante le critiche ricevute, i due sembrano più affiatati che mai e hanno recentemente festeggiato il compleanno di Martina con una festa che ha visto la partecipazione di amici e ex compagni di avventura, tra cui i tronisti Francesca Sorrentino e Michele Longobardi.

La coppia è molto attiva sui social, dove condivide momenti della loro vita quotidiana. Questo ha portato a un acceso dibattito tra i fan e i detrattori, con commenti che oscillano tra l’ammirazione e la critica. La De Ioannon, tuttavia, non si lascia scoraggiare e continua a esprimere il suo amore per Ciro, utilizzando i social come piattaforma per comunicare con le sue follower.

La dedica e le reazioni sui social

Nel video pubblicato su TikTok, Martina riceve delle rose da Ciro durante la prova dell’abito per il suo compleanno. Con un messaggio di incoraggiamento per le sue follower, invita le donne a non accontentarsi fino a quando non trovano un partner che le faccia sentire speciali. La frase “Finché non lo trovate così non accontentatevi, amiche mie” ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti.

Le critiche non si sono fatte attendere. Alcuni commentatori hanno espresso scetticismo riguardo alla solidità della loro relazione, insinuando che si tratti solo di una fase passeggera. Martina, però, ha risposto in modo deciso, sottolineando che, nonostante le opinioni altrui, il loro amore è reale e autentico. La sua risposta a chi ha commentato “è solo una fase” è stata incisiva: “Eh ma durante questa fase come vi brucia”.

Frecciate e polemiche

Le risposte di Martina non si sono fermate qui. A un altro commento che affermava “te lo lasciamo molto volentieri”, l’ex tronista ha risposto con una battuta tagliente, affermando: “Sono io che vi ho lasciato, molto volentieri, altro. In questo caso non mi avete lasciato proprio nulla”. Questo commento, sebbene rimosso, ha alimentato speculazioni riguardo a possibili riferimenti a ex fidanzati, in particolare Gianmarco Steri, che è stato la non scelta di Martina, e Raul Dumitras, con cui ha partecipato al reality.

Le polemiche che circondano Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dimostrano quanto il mondo dei reality e dei social media possa essere complesso e carico di emozioni. La giovane romana continua a navigare in questo ambiente con determinazione, rispondendo alle critiche e affermando il suo diritto a vivere la propria storia d’amore senza compromessi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!