Martin J Cambi: la sua carriera musicale dopo l’audizione a X Factor e il rapporto con Milly D’Abbraccio

La carriera di un artista può subire un cambiamento significativo a seguito di un’audizione, anche se questa non si conclude con un successo. Questo è il caso di Martin J Cambi, che ha recentemente rilasciato un’intervista in cui racconta la sua esperienza dopo essere stata bocciata da Anna Tatangelo durante X Factor nel 2010. La sua storia è legata a un episodio controverso che ha coinvolto anche Milly D’Abbraccio, la sua produttrice all’epoca, e ha avuto un impatto duraturo sulla sua vita professionale.

L’audizione di X Factor e il conflitto con Milly D’Abbraccio

Nel 2010, Martin J Cambi si presentò a X Factor con la speranza di avviare una carriera musicale di successo. Tuttavia, l’audizione si trasformò in un momento di tensione quando Anna Tatangelo e Milly D’Abbraccio si scontrarono verbalmente. La Tatangelo, in risposta a un commento della D’Abbraccio riguardo al presunto favoritismo di Cambi dovuto alla sua relazione con Gigi D’Alessio, pronunciò la frase memorabile: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero”. Questo scambio di battute divenne virale, trasformando l’audizione in un episodio iconico del programma.

Martin ha commentato l’accaduto, sottolineando come la situazione fosse stata gestita dagli autori del programma. Secondo lei, il conflitto tra le due donne era stato amplificato per creare drammaticità televisiva. Cambi ha rivelato di essersi sentita impotente durante l’episodio, poiché la sua intenzione era semplicemente quella di cantare. Questo evento ha segnato l’inizio di un periodo difficile per l’artista, che ha dovuto affrontare le conseguenze di una visibilità negativa.

La rottura dei rapporti con Milly D’Abbraccio

Dopo l’audizione, i rapporti tra Martin J Cambi e Milly D’Abbraccio si deteriorarono rapidamente. Cambi ha descritto la situazione come sgradevole per entrambe le parti. La cantante ha ricevuto messaggi da sconosciuti, alcuni dei quali contenevano insulti, mentre altri erano complimenti, ma nessuno sembrava giustificato. Questo ha portato a un’esperienza di bullismo telematico che ha avuto un forte impatto sulla sua vita.

A seguito di questo episodio, Martin ha deciso di allontanarsi da D’Abbraccio e ha continuato a suonare in altri contesti. Ha partecipato al Festival di Castrocaro con un nuovo team, ma ha affermato di non aver più avuto contatti con la sua ex produttrice. La rottura dei legami professionali ha influito anche sulle sue opportunità future, come la mancata partecipazione a Sanremo l’anno successivo, nonostante le promesse fatte da D’Abbraccio alla giuria di X Factor.

L’evoluzione della carriera di Martin J Cambi

Dopo le esperienze difficili legate a X Factor, Martin J Cambi ha continuato a perseguire la sua passione per la musica, anche se ha dovuto affrontare delle sfide. Ha raccontato di aver tentato di presentarsi da sola a Sanremo dopo aver vinto il Festival di Castrocaro, ma la paura e l’insicurezza l’hanno portata a rifiutare alcuni consigli che avrebbero potuto aiutarla. La sua carriera ha preso una piega diversa, e attualmente lavora come barman, continuando a esibirsi musicalmente.

Nel 2025, Martin ha annunciato di essere in procinto di partire per una tournée con una band, dove ricoprirà il ruolo di corista soprano. Questo nuovo progetto musicale rappresenta un esperimento interessante per lei, che continua a esplorare il mondo del rock. Tuttavia, ha anche rivelato di aver affrontato un grave problema di salute nell’ottobre scorso, che l’ha costretta a fermarsi per diversi mesi. Nonostante le difficoltà, Martin J Cambi continua a perseguire i suoi sogni musicali, dimostrando una resilienza notevole.

