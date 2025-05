Marta Pasqualato racconta la sua esperienza di parto: “È stata dura, ma ne è valsa la pena”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente maternità di Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha catturato l’attenzione dei suoi follower sui social. Attraverso le sue storie su Instagram, Marta ha condiviso i dettagli del suo parto, descrivendo un’esperienza intensa e impegnativa. Le sue parole offrono uno spaccato autentico e personale di ciò che significa diventare madre, rivelando le sfide e le gioie di questo importante momento della vita.

Un parto indotto e le sfide affrontate

Marta Pasqualato ha iniziato il suo racconto parlando del parto, rispondendo a una delle domande più frequenti dei suoi follower. La giovane ha spiegato che l’esperienza è stata molto più difficile di quanto avesse previsto. Nonostante fosse psicologicamente preparata, avendo assistito a diversi parti durante i suoi tirocini, il suo percorso non è stato semplice. È stata indotta al parto, poiché il piccolo Carlo non mostrava segni di voler nascere. Il ricovero è avvenuto alle 8 del mattino, ma il bimbo è venuto alla luce solo il giorno successivo, alle 5 del mattino.

Marta ha condiviso che, dopo due ore di spinte, nonostante i suoi sforzi, il bambino non scendeva. Alla fine, si è reso necessario un cesareo. Riflessioni a posteriori l’hanno portata a concludere che, date le dimensioni del neonato, le decisioni prese durante il parto sono state appropriate. Carlo è nato con un peso di 4.100 kg e una lunghezza di 54 cm, collocandosi nel 98esimo percentile.

La ripresa dopo il cesareo

Parlando della sua ripresa dopo il cesareo, Marta ha rivelato che, contrariamente alle sue aspettative, non ha provato dolore intenso. Ha descritto la sensazione come fastidiosa, ma gestibile. Le prime settimane sono state impegnative, con una limitata autonomia, ma ha sottolineato che la sua esperienza è personale e soggettiva. Ha affermato che, considerando le dimensioni di Carlo, le scelte fatte dai medici sono state corrette. Alla fine del travaglio, si sentiva esausta e non era più in grado di rispondere ai comandi.

La gioia della maternità

Marta ha espresso la sua felicità per questo nuovo capitolo della sua vita. Ha dichiarato di non aver mai provato una gioia così intensa, affermando che non si era mai avvicinata a una felicità simile. La maternità ha portato un cambiamento significativo nella sua vita, e la giovane sembra vivere questo momento con grande entusiasmo e gratitudine.

La decisione di proteggere il piccolo

Infine, Marta ha affrontato la questione della condivisione del volto del suo bambino sui social. Ha dichiarato di voler mostrare Carlo a tutti, sottolineando quanto sia bello e quanto si sia innamorata di lui. Tuttavia, ha anche spiegato che la decisione di non mostrarlo è motivata dalla volontà di proteggerlo e garantire la sua sicurezza. Questo sacrificio, ha affermato, è fatto con consapevolezza e amore, non solo per il bene del piccolo, ma anche per il rispetto dei suoi follower.

Marta Pasqualato, con la sua sincerità e apertura, continua a ispirare e coinvolgere il suo pubblico, condividendo un’esperienza di vita che tocca il cuore di molti.

