Mario Adinolfi: il naufrago più pagato dell’Isola dei Famosi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Isola dei Famosi continua a suscitare interesse tra il pubblico, e l’ultima puntata ha visto Mario Adinolfi al centro dell’attenzione. Il naufrago ha accettato una sfida audace, tagliandosi capelli e barba per ottenere un premio in cibo e immunità dalla nomination. Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo nel magazine Oggi, Adinolfi sarebbe il concorrente con il compenso più elevato, guadagnando circa 15 mila euro a settimana. Questo dettaglio ha acceso i riflettori su di lui e sul suo ruolo nel reality show condotto da Veronica Gentili.

Patrizia Rossetti e il suo compenso

Accanto a Mario Adinolfi, un altro nome di spicco è quello di Patrizia Rossetti, che secondo Dandolo guadagnerebbe 12 mila euro a settimana per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. La conduttrice, pur non raggiungendo il cachet del suo collega, si posiziona comunque tra i concorrenti più ben remunerati. Dandolo ha sottolineato che Rossetti “guadagna poco meno di Adinolfi“, evidenziando come Mediaset abbia investito notevolmente in questa edizione del programma. Al terzo posto nella classifica dei compensi si trova Loredana Cannata, con un presunto guadagno di 8 mila euro a settimana. Questi importi sollevano interrogativi sull’effettivo ritorno economico del reality, soprattutto considerando i risultati di ascolto.

Andamento degli ascolti dell’Isola dei Famosi

Nonostante le indiscrezioni sui compensi dei concorrenti, gli ascolti dell’Isola dei Famosi hanno mostrato un andamento altalenante. La puntata di ieri sera ha registrato un leggero incremento, con 1 milione e 799 mila spettatori e uno share del 15%. Sebbene questi numeri siano ancora sotto le aspettative, il programma ha comunque superato le altre offerte televisive della serata. Canale 5 ha battuto Rai Uno, che trasmetteva il film I Perfetti Innamorati, fermo al 10.20% di share, e Rai Tre con Chi l’ha visto?, che ha raccolto 1 milione e 667 mila spettatori e uno share dell’11.45%. Anche la Nazionale Under 21 su Rai Due non ha ottenuto risultati migliori rispetto al reality di Mediaset.

Investimenti e aspettative future

Il giornalista Alberto Dandolo ha messo in evidenza come, nonostante le difficoltà di ascolto, Mediaset non abbia lesinato spese per l’edizione attuale dell’Isola dei Famosi. L’investimento economico è stato significativo, e ciò fa sorgere domande sul futuro del programma, che potrebbe chiudere i battenti il 2 luglio se i risultati non migliorano. La strategia di attrarre concorrenti di alto profilo, come Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti, sembra essere stata una mossa calcolata per aumentare l’appeal del reality, ma resta da vedere se questo approccio porterà a un aumento duraturo degli ascolti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!