Mariella Milani festeggia il compleanno con un cocktail party a tema “Touch of Green”

La celebre critica di costume e giornalista di moda Mariella Milani ha recentemente festeggiato il suo compleanno con un elegante cocktail party, attirando l’attenzione di numerosi ospiti illustri. Con oltre trent’anni di carriera nel TG2, Milani ha scelto un dress code originale, “Touch of Green”, che ha dato un tocco di freschezza e originalità all’evento. La location selezionata per la celebrazione è stata l’Hires, il rooftop dell’Hotel Valadier, un luogo incantevole decorato con centinaia di calle, candele e luci color ambra, creando un’atmosfera magica per tutti i partecipanti.

Un evento che ha richiamato amici da tutta Italia e oltre

Il cocktail party ha visto la partecipazione di circa ottanta amici, provenienti non solo da diverse città italiane, ma anche da Parigi. Tra gli ospiti spiccava Pier Paolo Piccioli, recentemente nominato direttore creativo di Balenciaga, il quale ha portato un tocco internazionale all’evento. La presenza di figure di spicco del mondo della moda ha reso la serata ancora più speciale. Tra i partecipanti, Antonio e Patrizia Marras, amici storici di Mariella dal 1994, Eva Cavalli, Tony Scervino, Raffaella e Gigliola Curiel, Antonio Grimaldi, Cristina T e Stefano Dominella. Non sono mancati anche volti noti come Matteo Ward, manager della sostenibilità, la cantante jazz Amalia Grè e l’influencer Giulia Latini, tutti uniti per celebrare la carriera e la vita di Mariella.

Una serata di festeggiamenti e emozioni

La serata è stata caratterizzata da momenti di grande divertimento, con selfie, canti e balli che hanno animato l’atmosfera fino a tarda notte. Un pianobar e un DJ set hanno accompagnato gli ospiti, creando un clima di festa e convivialità. Un momento particolarmente toccante si è verificato quando Mariella ha preso il microfono per esprimere la sua gratitudine verso gli amici, sottolineando l’importanza della loro presenza anche nei momenti più difficili della sua vita. Questo gesto ha reso l’evento non solo una celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sui legami e sulle esperienze condivise.

La torta e il tocco personale di Mariella

Il culmine della serata è stato rappresentato dalla torta, una deliziosa crema chantilly decorata con fragoline di bosco e, naturalmente, di colore verde, in perfetta sintonia con il tema della serata. La torta presentava l’illustrazione del volto di Mariella, un richiamo al suo profilo Instagram, dove condivide regolarmente contenuti sul mondo della moda. Durante l’evento, ha riproposto il format del telegiornale, presentando un piccolo reportage montato con cura, in cui ha raccontato con ironia e poesia le luci e le ombre del fashion system, dimostrando ancora una volta la sua abilità di osservatrice acuta e critica del settore.

Il cocktail party di Mariella Milani si è rivelato un evento memorabile, unendo amici, moda e momenti di pura emozione in una serata che ha celebrato non solo un compleanno, ma anche una carriera ricca di successi e riconoscimenti.

