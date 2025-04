Mariana Prestes rivela dettagli sulla relazione tra Helena e Javier e il suo legame con Federico Chimirri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Mariana Prestes, sorella di Helena, la seconda classificata dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite del programma radiofonico “Non succederà più”, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. Durante l’intervista, Mariana ha condiviso aggiornamenti sulla relazione tra Helena e Javier Martinez, oltre a rivelare particolari sul suo recente incontro con Federico Chimirri, un altro ex concorrente del reality.

La relazione tra Helena e Javier: amore e futuro

Nel corso della trasmissione, Mariana ha espresso il suo entusiasmo per la relazione tra Helena e Javier, sottolineando quanto siano innamorati. Ha descritto Javier come un “bravo ragazzo” e ha confermato che la coppia sta vivendo un momento felice insieme. Nonostante ciò, ha chiarito che attualmente non convivono e ha lasciato aperta la possibilità di un futuro insieme, affermando: “Non so se è nei piani. Penso che normale in una coppia sia poi sposarsi. Io spero di sì!” Queste parole evidenziano l’ottimismo di Mariana riguardo alla relazione, anche se non ha fornito dettagli specifici sui progetti futuri della coppia.

Mariana ha anche risposto a domande sui rumor che circolano riguardo a un possibile coinvolgimento di Helena e Javier in Temptation Island. Ha dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali piani professionali dei due, ma ha sottolineato che la loro relazione sembra solida e serena. “Vedo che vanno d’accordo, sono in pace. Una cosa seria”, ha aggiunto, confermando la stabilità del loro legame.

I legami di Helena con gli ex concorrenti del Grande Fratello

Mariana ha anche parlato delle amicizie che Helena ha mantenuto dopo la fine del Grande Fratello. Ha rivelato che la sorella è ancora in contatto con alcuni ex concorrenti, tra cui Maxime Mbanda e Michael Castorino. “Siamo andate nella sua ludoteca, abbiamo passato un pomeriggio insieme”, ha raccontato, evidenziando il legame che si è creato tra i partecipanti del reality.

In merito a Lorenzo Spolverato, un altro ex inquilino, Mariana ha ricordato il periodo in cui Helena era vicina a lui, affermando che “il bene e l’amore vincono sempre”. Tuttavia, ha chiarito che non ci sono stati ulteriori contatti tra Helena e Lorenzo, esprimendo soddisfazione per il fatto che la sorella abbia trovato un’energia positiva nella sua attuale relazione con Javier.

Il bacio tra Mariana e Federico Chimirri

Un altro argomento affrontato nell’intervista è stato il bacio tra Mariana e Federico Chimirri, anch’esso ex concorrente del Grande Fratello. Mariana ha parlato dell’incontro con Federico, rivelando che ci sono stati momenti di intimità tra di loro. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura della loro relazione, lasciando intendere che ci sia stata una connessione speciale, ma senza confermare un legame duraturo.

Queste rivelazioni di Mariana Prestes offrono uno spaccato interessante sulla vita post-reality di Helena e dei suoi legami con gli altri concorrenti, rivelando dinamiche affettive e amicizie che continuano a esistere anche dopo la fine del programma.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!