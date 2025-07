Jeremy Allen White parla della sua passione per i fiori durante la promozione di The Bear

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La vita di Jeremy Allen White, noto per il suo ruolo nella serie “The Bear“, è spesso al centro dell’attenzione, non solo per le sue performance sullo schermo, ma anche per la sua vita privata. Con l’imminente arrivo della nuova stagione della serie, l’attore sta partecipando a vari programmi televisivi per promuovere il suo ritorno. Durante una recente apparizione al “The Tonight Show” con Jimmy Fallon, White ha affrontato una curiosità che ha suscitato l’interesse del pubblico: il suo amore per i fiori.

La curiosità sui fiori di Jeremy Allen White

Durante l’intervista, Jimmy Fallon ha chiesto a Jeremy Allen White il motivo per cui viene frequentemente fotografato con grandi mazzi di fiori. La domanda ha colto di sorpresa l’attore, che ha risposto con sincerità. “No, non lavoro per un fiorista“, ha scherzato, spiegando che la sua passione per i fiori nasce dalla sua visita a un mercato agricolo vicino a casa. “Lo organizzano la domenica e mi piace andarci. Adoro avere fiori in casa!”, ha rivelato, mostrando un lato più personale e autentico della sua vita.

White ha anche condiviso un aneddoto interessante riguardo a un incontro recente con un’amica. Durante la conversazione, lei gli ha chiesto con tono curioso: “Cos’è questa storia dei fiori?”, come se ci fosse qualcosa di strano nel suo comportamento. L’attore ha chiarito che ama regalare fiori e che spesso prepara mazzi insieme alle sue figlie. “È una cosa bellissima”, ha affermato, evidenziando l’importanza di questi momenti familiari.

Il nuovo progetto cinematografico: Deliver Me From Nowhere

Oltre alla sua passione per i fiori, Jeremy Allen White sta per affrontare una nuova sfida professionale con l’uscita di “Deliver Me From Nowhere“, un biopic dedicato a Bruce Springsteen. Il film, che uscirà a ottobre, ha già ricevuto l’approvazione del leggendario cantante, il quale ha elogiato l’interpretazione di White. In un’intervista a Sirius XM, Springsteen ha dichiarato: “Jeremy è un attore talmente fantastico che ci si immedesima subito in lui. Ha fornito un’interpretazione in cui credo che i fan mi riconosceranno profondamente”.

Queste parole di apprezzamento da parte di Springsteen non solo evidenziano il talento di White, ma anche l’importanza del progetto stesso. La presenza di Springsteen sul set ha reso l’esperienza ancora più memorabile per l’attore, che ha potuto lavorare a stretto contatto con una delle icone della musica americana.

L’attesa per il ritorno in scena

Con l’uscita di “Deliver Me From Nowhere” alle porte, Jeremy Allen White si prepara a festeggiare il suo successo, e non sorprende che lo farà con i fiori, simbolo della sua passione. La combinazione del suo talento attoriale e della sua personalità affascinante continua a catturare l’attenzione del pubblico, rendendolo una figura sempre più amata nel panorama televisivo e cinematografico. La sua autenticità e il suo amore per le piccole cose della vita, come i fiori, lo rendono un attore unico e apprezzato, pronto a conquistare nuovi traguardi.

