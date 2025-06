Marialaura De Vitis: La nuova storia d’amore con Jimmy Ghione e i sogni per il futuro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Marialaura De Vitis, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e vincitrice de La Pupa e il Secchione, ha recentemente condiviso dettagli sulla sua vita sentimentale e professionale. Intervistata da Novella 2000, ha parlato della sua relazione con Jimmy Ghione, noto inviato di Striscia la notizia, rivelando come questa nuova fase della sua vita stia influenzando le sue ambizioni e i suoi progetti futuri.

La relazione con Jimmy Ghione

Marialaura De Vitis ha descritto la sua relazione con Jimmy Ghione come una vera e propria scoperta dell’anima gemella. La giovane ha sottolineato che la loro storia è in continua evoluzione e che il trasferimento a Roma ha segnato un passo importante per entrambi. “Stiamo insieme tutti i giorni e questo non può che rendermi felice”, ha dichiarato. La coppia condivide una passione per i viaggi, approfittando di ogni occasione per esplorare nuovi luoghi e vivere esperienze indimenticabili.

Jimmy, secondo le parole di Marialaura, la sostiene nelle sue ambizioni professionali e la incoraggia a migliorarsi continuamente. “È stato proprio lui a farmi capire che alcune trasmissioni passate non giovavano alla mia immagine”, ha aggiunto, evidenziando come il supporto reciproco sia fondamentale nella loro relazione.

Possibili progetti futuri: matrimonio e figli

L’ex naufraga non ha escluso la possibilità di un futuro matrimonio con Jimmy Ghione. “Con lui siamo una coppia e credo sia giusto definire la nostra relazione”, ha affermato. La loro storia è iniziata nell’estate del 2023 durante un evento a Milano Marittima, dove si sono conosciuti e hanno immediatamente avvertito una forte affinità. Dopo tre giorni di manifestazioni, Jimmy ha invitato Marialaura a Roma, dove la giovane ha deciso di stabilirsi definitivamente.

Tuttavia, per quanto riguarda l’argomento figli, Marialaura ha chiarito che al momento non è una priorità. “Non ci penso nemmeno, sono molto concentrata sul mio futuro”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di vivere la vita giorno per giorno e di godere di ogni momento, senza affrettare decisioni che potrebbero influenzare il suo percorso.

Riflessioni sull’esperienza a L’Isola dei Famosi

Marialaura ha anche condiviso le sue riflessioni sull’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi, definendola unica e indimenticabile. Ha affermato di aver appreso molte lezioni e di sentirsi più matura e pronta ad affrontare le sfide della vita. “L’Isola è un’esperienza che va presa con consapevolezza e non è solo un modo per scappare alla prima difficoltà”, ha dichiarato, esprimendo un pensiero chiaro e diretto su ciò che ha vissuto.

La sua testimonianza mette in luce come il reality show possa essere un’opportunità di crescita personale, ma anche una prova da affrontare con serietà e determinazione. Marialaura ha dimostrato di aver acquisito una nuova consapevolezza, pronta a sfruttare le esperienze passate per costruire un futuro luminoso e ricco di nuove avventure.

