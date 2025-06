Mariah Carey torna con “Type Dangerous”: il nuovo singolo che anticipa l’estate 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mariah Carey, icona indiscussa della musica pop e R&B, ha finalmente fatto il suo atteso ritorno con il nuovo singolo “Type Dangerous“, rilasciato il 6 giugno 2025. Questo brano, che promette di diventare il tormentone dell’estate, segna un’importante tappa nella carriera dell’artista, a sette anni di distanza dall’uscita del suo ultimo album in studio. Con sonorità che richiamano i successi degli anni ’90, “Type Dangerous” è un mix di nostalgia e modernità, destinato a conquistare i fan di vecchia data e nuove generazioni.

Il ritorno di Mariah Carey dopo sette anni

L’ultimo lavoro in studio di Mariah Carey, intitolato “Caution“, è stato pubblicato nel 2018, lasciando i suoi fan in attesa di nuove melodie. Negli ultimi giorni, l’artista ha alimentato l’attesa con teaser sui social media, creando un’atmosfera di grande entusiasmo. L’annuncio ufficiale del singolo “Type Dangerous” ha generato un’ondata di emozioni tra i suoi sostenitori, che non vedevano l’ora di ascoltare nuove canzoni. Con la sua voce inconfondibile e il suo stile unico, Mariah Carey continua a essere una figura centrale nel panorama musicale, e questo nuovo brano rappresenta un’importante evoluzione della sua carriera.

“Type Dangerous”: un brano che fonde generi e temi

“Type Dangerous” si distingue per la sua fusione di R&B e hip-hop, arricchita da un campionamento del classico “Eric B. Is President” di Eric B. & Rakim. La canzone è stata co-scritta da Mariah Carey in collaborazione con Anderson Paak e Rae Khalil, mentre la produzione è stata curata da N.W.I. e Daniel Moore. Il testo del brano affronta il tema dell’attrazione per persone “pericolose”, un argomento ricorrente nella musica di Carey, ma con una nuova maturità e consapevolezza. Questo approccio riflette non solo la crescita personale dell’artista, ma anche la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del panorama musicale contemporaneo.

Un’anticipazione del sedicesimo album in arrivo

“Type Dangerous” rappresenta il primo singolo del sedicesimo album di Mariah Carey, il cui titolo ufficiale non è ancora stato rivelato. I fan hanno notato alcuni indizi nei teaser pubblicati dall’artista, come la targa “MC16” su un’auto sportiva, suggerendo che il nuovo progetto discografico sia imminente. Questa attesa per il sedicesimo album ha suscitato un grande interesse tra i fan, che sperano di vedere un lavoro che possa eguagliare i successi del passato.

L’entusiasmo dei fan e il riconoscimento ai BET Awards

I fan di Mariah Carey, affettuosamente chiamati “Lambs“, hanno accolto con entusiasmo il nuovo singolo. Sui social media, molti hanno espresso la loro gioia per il ritorno dell’artista e hanno elogiato il sound del brano, che ricorda le sue hit passate. Commenti entusiasti su X testimoniano l’affetto e l’aspettativa che circondano il suo ritorno. Oltre al lancio del singolo, Mariah Carey sarà protagonista di eventi significativi quest’estate, come la ricezione dell’Ultimate Icon Award ai BET Awards 2025, un riconoscimento per il suo impatto nella musica e nella cultura pop.

Progetti futuri e collaborazioni

Oltre al nuovo singolo, Mariah Carey parteciperà a diversi eventi e collaborazioni. Il 27 giugno, sarà presente nel nuovo album di duetti di Barbra Streisand, “The Secret of Life: Partners, Volume Two“, dove collaborerà con Ariana Grande nel brano “One Heart, One Voice“. Con “Type Dangerous“, Mariah Carey dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di rimanere rilevante nel panorama musicale contemporaneo. I fan possono aspettarsi un’estate ricca di musica e emozioni, con l’artista 56enne pronta a riconquistare le classifiche e i cuori di tutto il mondo.

