Maria Vittoria Minghetti smentisce le voci di crisi con Tommaso Franchi: “Siamo felici insieme”

Negli ultimi giorni, il web è stato invaso da speculazioni riguardanti una presunta crisi tra Tommaso Franchi, noto idraulico e ex concorrente del Grande Fratello, e Maria Vittoria Minghetti, anch’essa ex protagonista del reality. Le voci hanno suscitato un notevole interesse tra i fan della coppia, ma a fare chiarezza sulla situazione è stata proprio la Dottoressa Minghetti, che ha voluto smentire le indiscrezioni circolate.

La smentita di Maria Vittoria

In un’intervista rilasciata a PiùDonna.it, Maria Vittoria ha affrontato con decisione le voci che la volevano in crisi con Tommaso. La giovane ha dichiarato: “Io non conosco le persone che parlano di noi senza sapere nulla. Ci sono state piccole discussioni, niente di che. Con Tommy va benissimo, possono stare tutti tranquilli.” Queste parole evidenziano la volontà della Dottoressa di rassicurare i fan, sottolineando che la loro relazione è solida e basata su un grande amore.

Maria Vittoria ha anche spiegato che, come in ogni coppia, ci possono essere dei momenti di tensione, ma ciò non significa che ci sia una crisi. “A volte lui è difficile da gestire, come lo sono io del resto, ma il nostro bene supera tutto”, ha aggiunto, chiarendo che le piccole incomprensioni sono normali e non intaccano il loro legame. La giovane ha voluto anche sottolineare che chi li conosce realmente sa che, dopo ogni litigio, riescono sempre a fare pace.

Le critiche e i commenti negativi

Oltre a smentire le voci di crisi, Maria Vittoria ha espresso il suo disappunto riguardo ai commenti negativi che spesso riceve sui social. “Leggo spesso messaggi dal tono: ‘Chissà che hai fatto a quel poveraccio’, ‘Sei fortunata ad avere Tommy’”, ha dichiarato. La Dottoressa ha evidenziato come questi commenti possano risultare offensivi e ingiusti, poiché entrambi sono fortunati nella loro relazione e meritano rispetto.

Maria Vittoria ha anche fatto riferimento a situazioni passate, in cui il suo ex compagno è stato tirato in ballo senza motivo. “Ultimamente hanno messo in mezzo anche il mio ex, che non ho più visto né sentito e che ormai ha una vita sua”, ha spiegato, chiarendo che le voci riguardanti un loro riavvicinamento sono completamente infondate. La giovane ha ribadito che Tommaso vive con lei e che le speculazioni su una presunta rottura sono solo fandonie.

La vita dopo il Grande Fratello

La storia d’amore tra Maria Vittoria e Tommaso è iniziata all’interno della casa del Grande Fratello, dove entrambi hanno conquistato il pubblico con la loro autenticità. Usciti dal reality, la coppia ha continuato a condividere momenti della loro vita quotidiana, mantenendo un legame forte e sincero. La Dottoressa ha affermato che la loro relazione è rimasta invariata rispetto a quando erano in casa, dimostrando che il loro amore è autentico e non influenzato dalla notorietà.

Maria Vittoria ha voluto concludere l’intervista esprimendo la sua gratitudine verso i fan che li supportano. “Mi sento di poter tranquillizzare tutti i fan e smentire voci di rotture che non ci sono”, ha affermato, lasciando intendere che la loro storia d’amore continuerà a prosperare, nonostante le difficoltà e le critiche esterne.

