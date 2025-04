Maria Teresa Ruta festeggia 65 anni: un compleanno ricco di affetto e ricordi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 23 aprile 2025 è stata una data significativa per Maria Teresa Ruta, che ha celebrato il suo 65° compleanno. Questo traguardo ha suscitato una cascata di auguri da parte di fan, amici e colleghi, ma è stata la dedica della figlia, Guenda Goria, a catturare l’attenzione di tutti. Un messaggio carico di emozione e affetto ha messo in luce il legame speciale tra madre e figlia.

La dedica affettuosa di Guenda Goria

Guenda Goria ha voluto esprimere il suo amore per la madre attraverso un post sui social, in cui ha descritto Maria Teresa come una “mamma magnifica e donna unica”. Le parole scelte da Guenda sono piene di significato: «Mi manchi anche quando ci sei. Sei la mia bussola, il mio super eroe. Ti amo immensamente». Questa frase non solo evidenzia l’importanza di Maria Teresa nella vita della figlia, ma sottolinea anche il suo ruolo di guida e sostegno.

Guenda ha continuato il suo messaggio con una riflessione profonda, affermando: «Mi hai insegnato ad essere una donna libera e indipendente. Mi hai insegnato a desiderare, a lasciar andare, a scegliere ogni giorno di essere felice. E se oggi lo sono, lo devo anche a te». Queste parole rivelano non solo l’affetto, ma anche il rispetto e la gratitudine che Guenda prova nei confronti della madre, riconoscendo il suo contributo fondamentale nella formazione della sua personalità e della sua vita.

Un pensiero speciale per il piccolo Noah

Nel suo messaggio, Guenda ha dedicato un pensiero speciale al suo ruolo di madre e nonna. Ha espresso il desiderio che il piccolo Noah, nato dalla sua relazione con Mirko Gancitano, possa godere della presenza e dell’amore di Maria Teresa tanto quanto lei ha fatto. «Spero che Noah possa goderti quanto me, anche più di me», ha scritto Guenda, evidenziando l’importanza della figura materna e nonna nella vita del bambino.

Accanto a queste parole toccanti, Guenda ha condiviso un carosello di foto inedite che ritraggono Maria Teresa Ruta in momenti felici: sorridente con il nipotino, in vacanza con la famiglia e durante il matrimonio della figlia. Queste immagini raccontano una storia di amore, legami familiari e ricordi preziosi, rendendo il compleanno di Maria Teresa non solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere su un passato ricco di esperienze condivise.

Un compleanno da ricordare

Il 65° compleanno di Maria Teresa Ruta è stato un evento che ha unito non solo la famiglia, ma anche i fan e gli amici che hanno voluto far sentire la loro presenza attraverso messaggi di auguri e affetto. Questo traguardo rappresenta un momento di gioia e celebrazione, non solo per Maria Teresa, ma per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarla nel corso degli anni. La sua carriera e la sua vita personale sono un esempio di resilienza e amore, e il messaggio di Guenda ne è la testimonianza più autentica.

