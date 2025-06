Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: un matrimonio tra ricordi e rivelazioni a La Volta Buona

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ex coniugi e protagonisti di una storia d’amore che ha tenuto banco per quindici anni, sono stati ospiti del programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo. La loro relazione, che si è conclusa nel 2004, continua a suscitare interesse e curiosità, come dimostrano le rivelazioni fatte durante la trasmissione. I due hanno condiviso aneddoti e momenti inediti della loro vita coniugale, offrendo uno spaccato autentico di un legame che, nonostante le difficoltà, è rimasto caratterizzato da affetto e rispetto reciproco.

Rivelazioni sul matrimonio

Durante l’intervista, Maria Teresa Ruta ha aperto il suo cuore, rivelando dettagli inaspettati sulla fine del loro matrimonio. La giornalista ha confessato di aver avuto sospetti sulla fedeltà di Goria già prima delle nozze. «Già prima di sposarmi sapevo che lui aveva il vizietto per le donne», ha dichiarato, rompendo il ghiaccio con una confessione che ha sorpreso il pubblico.

Ruta ha raccontato come ha scoperto i tradimenti del marito, menzionando bigliettini trovati in macchina e ricevute di motel. Nonostante i segnali inequivocabili, ha tentato di salvare la loro famiglia. «Quando ho capito che la situazione traballava, ho cercato un altro figlio. Mi sembrava giusto per i ragazzi che avessero un solo padre. L’ho fatto per salvare la famiglia», ha spiegato, rivelando la sua determinazione a mantenere unita la famiglia per il bene dei figli.

Un incontro inaspettato

Il clima in studio è diventato più vivace quando Amedeo Goria è entrato a sorpresa, accogliendo le parole di Ruta con una battuta leggera. «Chiederò a Maria Teresa di trovarmi una fidanzata, è da tre anni che sono single», ha detto, cercando di sdrammatizzare la situazione. Tuttavia, Ruta non si è lasciata intimidire e ha continuato a raccontare le sue esperienze, rivelando che Goria spesso affermava di essere a eventi calcistici, mentre lei trovava tagliandini di discoteche nella sua giacca.

Goria ha minimizzato le affermazioni della ex moglie, ma non ha negato completamente i suoi comportamenti. Ha ricordato un episodio in cui, mentre conducevano il programma “Uno Mattina“, Maria Teresa sapeva della sua visita a una cantante famosa, ma ha fatto finta di nulla. Questo scambio ha messo in luce la complessità della loro relazione, fatta di momenti di tensione ma anche di complicità.

La vita dopo il divorzio

Nonostante le difficoltà del passato, Maria Teresa Ruta ha espresso un affetto sincero per Goria. Ha chiarito che non intende risposarsi in chiesa, per rispetto dei figli e per il bene che ha voluto ad Amedeo. Attualmente, Ruta è legata a Roberto Zappulla, con cui ha celebrato tredici cerimonie simboliche, ma mai religiose. Questa scelta riflette il suo desiderio di mantenere un legame profondo con la sua famiglia, senza compromettere i valori che ha sempre ritenuto importanti.

La loro storia, pur segnata da alti e bassi, continua a essere un esempio di come le relazioni possano evolversi nel tempo, mantenendo un equilibrio tra affetto e rispetto. La partecipazione a “La Volta Buona” ha offerto ai telespettatori uno sguardo intimo su una coppia che, nonostante le sfide, ha saputo affrontare il passato con sincerità e umorismo.

