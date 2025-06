Maria De Filippi affronta il dolore per Maurizio Costanzo con la sua passione per i cavalli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Maria De Filippi, nota conduttrice televisiva italiana, sta affrontando la perdita di Maurizio Costanzo, il suo compagno di vita, attraverso la sua grande passione per i cavalli. Dopo la scomparsa del marito, avvenuta nel febbraio 2023, la presentatrice ha trovato conforto in un nuovo amico a quattro zampe, un cavallo di nome Oversea. Questo legame rappresenta per lei un modo per affrontare il vuoto lasciato dalla morte del giornalista e conduttore.

La nuova vita di Maria De Filippi dopo la perdita

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha scelto di ritirarsi per un periodo dal mondo dello spettacolo, dedicando tempo a se stessa e alle sue passioni. Recentemente, è stata avvistata in un maneggio nei pressi di Roma, dove trascorre ore con il suo cavallo Oversea. Questo animale, acquistato dopo la morte di Costanzo, è diventato un importante supporto emotivo per la conduttrice. Le immagini pubblicate dal settimanale Gente mostrano Maria mentre passeggia e si prende cura del suo cavallo, momenti che le permettono di allontanarsi, anche solo temporaneamente, dal dolore e dalla vita frenetica della televisione.

Oversea non è solo un animale per Maria; è un compagno che la aiuta a superare la tristezza e il senso di vuoto. La conduttrice ha trovato nella cura del cavallo un modo per esprimere il suo amore e la sua dedizione, elementi che erano parte integrante della sua vita con Maurizio. Ogni mattina, Maria si reca al maneggio, dedicando tempo a coccolare e nutrire Oversea, un’attività che le consente di riflettere e di mantenere viva la memoria del marito.

L’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

La storia d’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ha avuto inizio nel 1989, quando si sono incontrati a un convegno a Venezia. All’epoca, Maria era un giovane avvocato e Maurizio un affermato giornalista e conduttore. La loro relazione si è evoluta rapidamente, portandoli a sposarsi nel 1995. Nel 2002, hanno adottato Gabriele, che è diventato il loro figlio. La coppia ha condiviso una vita ricca di esperienze, ma anche di sfide, in particolare a causa della malattia di Maurizio, che ha portato alla sua scomparsa all’età di 84 anni.

Maria ha scelto di mantenere un profilo basso dopo la morte di Costanzo, evitando interviste e apparizioni pubbliche per quasi un anno. Tuttavia, ha deciso di rompere il silenzio in occasione di uno speciale dedicato al Maurizio Costanzo Show, condotto da Fabio Fazio. Durante questa serata, Maria ha condiviso ricordi e aneddoti sul loro amore, esprimendo il desiderio di parlare di Maurizio come se fosse ancora presente nella sua vita. Ha sottolineato l’importanza di non banalizzare il dolore e l’amore attraverso le parole, evidenziando la sua difficoltà nel raccontare le proprie emozioni.

Un futuro dedicato alla memoria di Maurizio Costanzo

Nonostante il dolore per la perdita di Maurizio, Maria De Filippi continua a lavorare nel mondo della televisione, registrando nuove puntate di “Tu Sì Que Vales” e preparando il cast per la nuova edizione di “Amici“. La sua carriera rimane un elemento centrale della sua vita, ma ora è accompagnata da una nuova dimensione di amore e cura rappresentata dal suo cavallo. Maria ha dimostrato che, pur affrontando una delle esperienze più difficili della vita, è possibile trovare modi alternativi per affrontare il dolore e onorare la memoria di chi si ama.

La vita di Maria De Filippi è un esempio di resilienza e di come le passioni possano aiutare a superare momenti difficili. La sua storia con Maurizio Costanzo continua a vivere attraverso i ricordi e le esperienze che ha condiviso, mentre il suo legame con Oversea rappresenta una nuova forma di amore e di connessione con la vita.

