Marco Cartasegna: la sua esperienza a Uomini e Donne e il percorso verso la comunicazione

L’ex tronista Marco Cartasegna, noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2017, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sull’esperienza vissuta nel programma e sul suo attuale lavoro nel campo della comunicazione. Attraverso un’intervista nel podcast JeanToneria, Cartasegna ha rivelato dettagli inediti sulla sua avventura televisiva e sulla sua carriera dopo il reality show.

Il percorso di Marco Cartasegna a Uomini e Donne

Marco Cartasegna è entrato a far parte di Uomini e Donne nel 2017, un programma che ha visto la partecipazione di numerosi tronisti nel corso degli anni. Dopo aver condiviso il trono con Luca Onestini, Marco ha scelto di uscire dal programma insieme a Federica Benincà, ma la relazione si è conclusa rapidamente. Successivamente, ha intrapreso una storia con Soleil Sorge, che all’epoca era ancora fidanzata con Onestini, creando un certo scalpore tra i fan del programma.

Cartasegna ha raccontato come sia arrivato a partecipare a Uomini e Donne, sottolineando che inizialmente non aveva mai seguito il programma e lo considerava poco interessante. Fu sua sorella a spingerlo a iscriversi, e dopo un iniziale scetticismo, decise di partecipare. Il supporto di suo padre, che lo incoraggiò a cogliere l’opportunità, fu determinante per il suo ingresso nel programma.

L’esperienza da tronista: tra aspettative e realtà

Durante l’intervista, Marco ha descritto il suo approccio al programma e le sue aspettative iniziali. Nonostante fosse stato scelto per il ruolo di tronista, si sentiva un po’ sopraffatto dalla situazione. La sua esperienza, sebbene divertente, è stata anche stressante, poiché si sentiva in competizione con il suo blog, che aveva già raggiunto una certa notorietà. La pressione di dover mantenere un’immagine positiva lo ha portato a essere sempre teso e preoccupato di eventuali scherzi da parte della produzione.

Cartasegna ha anche parlato del supporto ricevuto da un “angelo custode”, una figura presente per guidare i tronisti durante il programma. Questo supporto, secondo lui, è fondamentale per costruire una narrazione che si basi su interessi reali, piuttosto che su dinamiche forzate. La sua esperienza ha messo in luce le difficoltà di bilanciare la propria autenticità con le aspettative del programma.

La scelta finale e il rapporto con Maria De Filippi

Marco ha affrontato la sua scelta finale con serietà, affermando di non aver intrattenuto relazioni durante il suo percorso nel programma. La mancanza di contatti con altre donne lo ha portato a credere di essersi innamorato, ma la relazione si è conclusa rapidamente, rivelando le complessità delle emozioni coinvolte nel contesto di Uomini e Donne.

Parlando di Maria De Filippi, Cartasegna ha rivelato di non aver mai avuto un rapporto stretto con lei. Ha notato che la produzione tende a investire su tronisti che possono rimanere nel circuito Mediaset, ma lui ha preferito seguire un percorso diverso, concentrandosi sulla sua crescita personale e professionale.

La vita dopo Uomini e Donne e il nuovo progetto

Dopo la sua partecipazione al programma, Marco ha intrapreso un nuovo percorso professionale nel mondo della comunicazione. Ha fondato il blog di informazione online Torcha e conduce una trasmissione su Sky Tg 24, dove affronta temi di attualità. Questo cambiamento ha rappresentato per lui un modo per distaccarsi dall’etichetta di ex tronista e costruire una carriera basata sulle sue competenze e interessi.

Cartasegna ha anche condiviso un aneddoto riguardante le serate dopo Uomini e Donne, rivelando di aver avuto un’esperienza deludente in un evento ad Alghero, dove non si è presentato nessuno. Questo episodio ha evidenziato le sfide che ha dovuto affrontare nel mondo dello spettacolo e la sua lotta per affermarsi al di là della notorietà acquisita tramite il programma.

Riflessioni sulla fama e la sua eredità

Infine, Marco ha espresso il suo disinteresse per la fama, ritenendola non meritata e fonte di imbarazzo. Ha lavorato duramente per liberarsi di quell’immagine e costruire una carriera autentica. La sua esperienza a Uomini e Donne, sebbene significativa, è stata solo un capitolo della sua vita, e oggi si concentra su progetti che riflettono le sue reali passioni e aspirazioni.

