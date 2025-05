Marco Carta compie 40 anni: una vita tra successi musicali e sfide personali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Marco Carta, noto cantante sardo, celebra oggi il suo 40° compleanno, un traguardo che segna non solo un’importante tappa anagrafica, ma anche un percorso di vita costellato da eventi significativi. Dalla sua infanzia segnata da tragiche perdite familiari al trionfo nel panorama musicale italiano, la storia di Marco è un esempio di resilienza e determinazione.

Un’infanzia segnata da perdite dolorose

Marco Carta nasce a Cagliari il 21 maggio 1985. La sua infanzia è segnata da eventi drammatici che lo hanno profondamente influenzato. A soli otto anni, Marco perde il padre a causa di una leucemia, un evento devastante che segna l’inizio di un periodo difficile. Due anni dopo, la madre scompare a causa di un tumore, lasciando Marco e il suo fratello maggiore orfani. Questa serie di lutti costringe i due ragazzi a trasferirsi dalla madre a vivere con la nonna materna, che si fa carico della loro educazione e crescita.

Nonostante le avversità, Marco trova nella musica una via di fuga e una forma di espressione. Fin da giovane, coltiva una passione per il canto che lo accompagnerà per tutta la vita. Prima di intraprendere la carriera musicale, Marco lavora come parrucchiere, un mestiere che gli consente di guadagnarsi da vivere e di continuare a sognare di diventare un cantante. Questa esperienza lavorativa non solo gli offre un sostegno economico, ma gli permette anche di sviluppare una certa sensibilità artistica, che si rifletterà nella sua futura carriera musicale.

Dalla vittoria ad Amici al trionfo a Sanremo

Il 2008 rappresenta un anno cruciale per Marco Carta. Partecipa alla settima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi“, dove riesce a conquistare il primo posto. La vittoria non solo gli frutta un premio di 300.000 euro, ma gli apre anche le porte di un contratto discografico con la Warner Music Italy. Questo successo segna l’inizio della sua carriera nel mondo della musica, un settore in cui si farà rapidamente notare.

Nel 2009, Marco partecipa al Festival di Sanremo con il brano “La forza mia”, un pezzo che lo porterà alla vittoria e che diventerà uno dei suoi cavalli di battaglia. Questo trionfo al Festival di Sanremo consolida la sua posizione nel panorama musicale italiano e gli consente di pubblicare diversi album di successo, tra cui “Ti rincontrerò” , “La forza mia” e “Il cuore muove” . Nel corso della sua carriera, Marco ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui TRL Awards, Wind Music Awards e Venice Music Awards, che testimoniano il suo impatto e la sua popolarità nel settore musicale.

Il coming out e la vita privata

Nel 2018, Marco Carta fa un passo importante nella sua vita personale, dichiarando pubblicamente la sua omosessualità durante una puntata del programma “Domenica Live“. Questo momento di apertura non solo segna un cambiamento nella sua vita, ma rappresenta anche un messaggio di autenticità e coraggio per molti dei suoi fan. Durante la stessa trasmissione, Marco condivide anche dettagli su un intervento chirurgico d’urgenza subito a causa di un malore, un episodio che evidenzia le sfide personali che ha affrontato.

Nel 2024, Marco partecipa allo spin-off “Tale e quale Sanremo“, continuando a mantenere viva la sua presenza nel mondo dello spettacolo. L’anno successivo, partecipa al San Marino Song Contest con il brano “Solo fantasia”, dove si classifica al dodicesimo posto. Nonostante le difficoltà personali e professionali, Marco Carta continua a essere una figura di spicco nella musica italiana, celebrando oggi i suoi 40 anni con una carriera ricca di successi e una vita vissuta con autenticità e determinazione.

