Marco Andrea Cappelli: La vita di un playboy e bodyguard nella movida romagnola

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Marco Andrea Cappelli, noto come “Pucci“, è una figura iconica della movida romagnola degli anni Ottanta. Con un passato da bodyguard per celebrità e un’incredibile lista di conquiste amorose, Pucci ha vissuto una vita intensa e avventurosa. Oggi, a 70 anni, riflette sulle sue esperienze e sogna di aprire un locale che rappresenti un nuovo capitolo della sua vita.

La passione per le donne e la lista delle conquiste

La vita amorosa di Pucci è stata caratterizzata da un numero impressionante di relazioni. Ha annotato 5.247 donne nella sua lista, un’abitudine che ha mantenuto nel tempo. Ogni giorno, Pucci scrive un resoconto delle sue attività, una pratica che lo accompagna da sempre. La maggior parte delle sue storie d’amore ha coinvolto donne straniere, che ha trovato più aperte e meno esigenti rispetto alle italiane. Nonostante ciò, ha avuto anche alcune relazioni significative, tra cui quattro innamoramenti profondi, ognuno durato circa otto anni. La sua attuale compagna è la biologa cubana Grisney Bello Terry, che ha conquistato il suo cuore grazie a valori solidi e intelligenza.

Il lavoro da bodyguard tra celebrità e personaggi famosi

Pucci ha avuto un percorso professionale affascinante come bodyguard. Ha seguito uno dei figli di Gheddafi durante le sue visite in Italia e ha lavorato per diversi industriali italiani e star di Hollywood. La sua carriera lo ha portato a vivere negli Stati Uniti, dove ha avuto l’opportunità di incontrare e proteggere numerose celebrità. Tra le sue esperienze più memorabili c’è quella con Alain Delon, con cui ha collaborato durante le riprese del film “La prima notte di quiete“. Questo incontro ha segnato la sua gioventù e ha lasciato un’impronta indelebile nella sua vita.

L’evoluzione delle discoteche e il sogno di un locale

Oggi, Pucci osserva con nostalgia il cambiamento delle discoteche. Secondo lui, i locali di un tempo, dove si andava per ballare e socializzare, sono stati sostituiti da spazi dove l’obiettivo principale è divertirsi in modo diverso. Le interazioni sui social media non possono sostituire l’emozione di ballare un lento e guardarsi negli occhi. Con il passare degli anni, Pucci ha deciso di riaprire un locale storico della riviera romagnola, ma con un approccio diverso: un luogo aperto dalle 21 alle 2 di notte, dedicato a un pubblico over 50. Vuole continuare a vivere la notte, ma in un modo più tranquillo e riflessivo.

Riflessioni sulla vita e il futuro

Marco Andrea Cappelli, con la sua vita ricca di esperienze e relazioni, rappresenta un’epoca passata della movida romagnola. A 70 anni, guarda al futuro con l’intenzione di realizzare il suo sogno di aprire un locale, un luogo che possa accogliere persone con storie simili alla sua. La sua vita è stata un viaggio tra amori, avventure e incontri indimenticabili, e ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo, mantenendo viva la sua passione per la vita e le relazioni umane.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!