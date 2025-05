Marcello Sacchetta svela un retroscena inaspettato su Stefano De Martino a “La volta buona”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, durante la puntata di “La volta buona“, il programma condotto da Caterina Balivo, si è parlato di Stefano De Martino, il noto conduttore e ballerino che ha recentemente ottenuto ottimi ascolti con i suoi programmi “Affari Tuoi” e “Stasera tutto è possibile“. In studio era presente anche Marcello Sacchetta, ex collega di De Martino durante la conduzione del daytime di “Amici“. Sacchetta ha condiviso un aneddoto sorprendente che ha catturato l’attenzione del pubblico e degli ospiti, rivelando un lato inedito della loro amicizia.

Un retroscena sorprendente tra Marcello Sacchetta e Stefano De Martino

Marcello Sacchetta ha approfittato dell’occasione per raccontare alcuni momenti condivisi con Stefano De Martino, lasciando intendere che ci siano stati episodi piuttosto divertenti e intimi. “Se il mio cellulare potesse parlare… Abbiamo vissuto tanti momenti insieme, bei momenti… Nudità insieme… Sono momenti divertenti eh…” ha dichiarato Sacchetta, suscitando una reazione di stupore tra i presenti in studio. Le sue parole hanno creato un’atmosfera di curiosità e ilarità, aprendo la strada a ulteriori commenti e battute.

La rivelazione di Sacchetta ha messo in evidenza non solo la loro amicizia, ma anche il legame che si era instaurato durante il lavoro insieme. La confidenza e il tono scherzoso hanno reso il racconto ancora più intrigante, portando il pubblico a chiedersi quali altri retroscena potessero esserci dietro le quinte del programma.

La battuta di Giancarlo Magalli e il gelo in studio

Dopo l’intervento di Sacchetta, Caterina Balivo ha colto l’occasione per chiedere a Giancarlo Magalli cosa ne pensasse. La risposta di Magalli, tuttavia, ha sorpreso tutti: “Stavo pensando a lui e a De Martino nudi, ma non mi facevano voglia… La Manzini però nuda direi che è diverso…” Le parole di Magalli hanno creato un momento di imbarazzo, con il pubblico e gli ospiti che si sono trovati a dover gestire una battuta che ha superato i limiti del buon gusto.

La reazione di Francesca Manzini, presente in studio, è stata immediata. “Prego? Ma che stai a dì oh?” ha esclamato, visibilmente colpita dalla battuta di Magalli. La tensione in studio era palpabile, e la conduttrice Balivo ha cercato di riportare la situazione su binari più tranquilli, esprimendo la sua sorpresa e confusione riguardo ai commenti del suo ospite.

Caterina Balivo tenta di sdrammatizzare la situazione

Caterina Balivo, abituata a gestire situazioni imbarazzanti, ha cercato di sdrammatizzare il momento. “Allora Giancarlo no aspetta… Se anche tu inizi a dire cose… Capito? Io comincio già…” ha detto, cercando di riportare la conversazione su un piano più leggero. Francesca Manzini ha provato a ridere della situazione, ma l’imbarazzo era evidente.

La conduttrice ha poi cercato di cambiare argomento, proponendo di passare a un’intervista con Carlo Conti, per allontanare l’attenzione dalla battuta di Magalli. “Possiamo uscire dall’impasse culinario per non dire altro? Grazie… Sentiamo l’intervista a Carlo Conti rilasciata a Rosanna Cacio…” ha concluso Balivo, cercando di riportare la calma in studio.

La puntata di oggi ha dimostrato come, anche in un contesto di intrattenimento, possano emergere momenti inaspettati e divertenti, rendendo ogni trasmissione unica e memorabile.

