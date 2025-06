Mara Venier si racconta: tra successi e insicurezze in un’intervista esclusiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mara Venier, icona della televisione italiana, si racconta in un’intervista pubblicata nel numero 26-27 di Vanity Fair, disponibile in edicola fino al 1 luglio 2025. La conduttrice, nota per il suo carisma e la sua spontaneità, offre uno spaccato della sua vita professionale e personale, rivelando dettagli inediti e riflessioni profonde sul suo percorso. Con uno stile diretto e sincero, Venier condivide le sue esperienze, le sue paure e i legami che ha costruito nel corso degli anni.

Un incontro tra risate e riflessioni

Durante il servizio fotografico, Mara Venier si mostra in una veste inedita: divertente e disinvolta, gioca con l’obiettivo e scherza con il suo entourage. La sua esuberanza emerge anche nei momenti di pausa, dove si concede qualche dolce. Tuttavia, quando ci si siede al tavolo di un caffè, il tono cambia. Per quasi due ore, la conduttrice mantiene uno sguardo intenso e sincero, rivelando una parte di sé che va oltre l’immagine pubblica.

Venier parla della sua relazione con il pubblico, sottolineando come abbia sempre cercato di mantenere un contatto diretto e autentico. Non si considera una diva, anzi, afferma di non aver mai avuto questa percezione di sé. La sua umiltà emerge chiaramente quando racconta di come, all’inizio della sua carriera, avesse aspirazioni semplici, come quella di diventare parrucchiera a Mestre.

L’insicurezza di una grande professionista

Nonostante il suo successo e la sua presenza scenica, Mara Venier ammette di essere ancora insicura. Riconosce che, quando si guarda nelle registrazioni di “Domenica in“, si sorprende di come appaia forte e sicura. Nella vita quotidiana, però, non si sente altrettanto sicura. Quando si accende la lucina rossa, però, riesce a mettere da parte le sue preoccupazioni e a dare il massimo. Questo contrasto tra la sua immagine pubblica e la sua vita privata è un tema ricorrente nel suo racconto.

Venier si definisce una persona sincera, sia nelle interviste che nella vita di tutti i giorni. Non ha paura di esprimere le sue opinioni, anche quando questo comporta conseguenze. La conduttrice riconosce che essere liberi di esprimersi ha un costo, e che spesso ci si trova a dover affrontare un mondo in cui la lealtà e l’onestà sono rare.

I legami del passato e il presente

Mara Venier parla anche dei suoi ex partner, sottolineando come i rapporti siano stati complessi ma significativi. Ha dedicato tempo e impegno per mantenere buoni rapporti con loro, affermando che se il legame è forte, può resistere nel tempo. In particolare, il suo rapporto con Renzo Arbore è descritto come un amore che, sebbene diverso, rimane profondo. Venier riflette su come il loro amore sia stato influenzato dal suo successo, che è arrivato inaspettato e ha cambiato dinamicamente la loro relazione.

Le sue parole rivelano una vulnerabilità che contrasta con l’immagine di donna forte e sicura che il pubblico conosce. Mara Venier continua a essere una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano, ma il suo racconto mette in luce le sfide personali che ha affrontato lungo il cammino. La sua storia è un esempio di come il successo possa portare a cambiamenti significativi nelle relazioni e nella percezione di sé.

