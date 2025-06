Mara Venier si racconta: tra sfide personali e il potere del lavoro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Mara Venier, la celebre conduttrice di Domenica In, ha recentemente condiviso le sue esperienze personali in un’intervista a Vanity Fair. In un periodo difficile della sua vita, ha aperto il suo cuore, parlando delle sue paure, delle delusioni e dell’importanza del lavoro come fonte di sostegno e guarigione. La sua storia è un esempio di resilienza e determinazione, che offre uno spaccato autentico della vita di una delle figure più amate della televisione italiana.

La decisione di continuare a condurre Domenica In

Durante l’intervista, Mara Venier ha rivelato di aver salutato il pubblico di Domenica In con grande emozione, convinta di dover lasciare il timone del programma. Tuttavia, nei giorni successivi, ha annunciato che continuerà a condurre il celebre show anche nella prossima edizione, sebbene con alcune novità. “Sarà corale… con chi non lo so ancora”, ha dichiarato, sottolineando come il lavoro rappresenti per lei una fonte di energia e motivazione in questo momento complesso. “Mi serve, mi scuote, sto vivendo dei mesi difficili, mio marito non sta bene”, ha aggiunto, evidenziando il legame tra il suo lavoro e il suo benessere personale.

Le difficoltà personali e la forza di reagire

Gli ultimi anni non sono stati facili per Mara Venier. Oltre alle preoccupazioni per la salute di suo marito, Nicola, ha dovuto affrontare la perdita del marito di sua figlia Elisabetta e la diagnosi di maculopatia, una malattia che colpisce la vista. Nonostante queste sfide, la conduttrice riesce a mantenere un atteggiamento positivo, affermando: “Ci sono momenti molto… non so come, ma reagisco”. La sua capacità di sorridere e intrattenere il pubblico, anche nei momenti più bui, dimostra la sua forza interiore e il suo amore per il lavoro.

Le relazioni e la scoperta di sé

Mara Venier ha anche parlato delle sue amicizie e delle persone che la circondano. Ha menzionato Melania Rizzoli, una delle sue più care amiche, che le ha presentato Nicola. Tuttavia, ha rivelato di vedere pochissime persone ultimamente e di aver preso le distanze da chi non si è dimostrato presente nei momenti di difficoltà. “Ci sono persone che credevo amiche e che non mi hanno chiamata nemmeno per un ‘Come stai?’. Le ho eliminate dalla mia vita”, ha affermato, sottolineando come questi mesi siano stati illuminanti per lei. Ha imparato a dare valore alle relazioni autentiche e a riconoscere l’importanza di stare bene anche da sola.

Le preoccupazioni per la salute di Nicola

Infine, Mara ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla salute di Nicola, rivelando di aver preso posizione con alcuni medici che ritiene responsabili di errori nel trattamento. “Penso che siano stati fatti degli errori. Ho mandato messaggi ai medici che ritengo in qualche modo responsabili”, ha dichiarato. Nonostante le difficoltà, ha condiviso che Nicola si sta riprendendo, anche se non si sente ancora completamente ottimista. “È stato molto male, per tre giorni è stato in pericolo di vita, un mese e mezzo fa”, ha concluso, evidenziando la gravità della situazione.

Mara Venier continua a essere un simbolo di forza e resilienza, affrontando le sfide della vita con coraggio e determinazione, mentre il suo lavoro rimane un faro di speranza e positività.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!