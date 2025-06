Mara Venier: Riflessioni sui Rapporti Professionali e Personali nel Mondo della Televisione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mara Venier, icona della televisione italiana, ha recentemente condiviso i suoi pensieri in un’intervista esclusiva a Vanity Fair, dove ha affrontato temi delicati riguardanti la sua carriera e le relazioni con le colleghe. La copertina della rivista, che la ritrae insieme a Milly Carlucci e Antonella Clerici, celebra il loro contributo significativo al panorama televisivo italiano. In questo articolo, esploreremo le sue dichiarazioni, i rapporti con le colleghe e le esperienze personali che l’hanno segnata.

Il rancore per Giancarlo Leone e l’umiliazione del 2014

Mara Venier ha rivelato di provare rancore nei confronti di Giancarlo Leone, ex direttore di Rai 1, che nel 2014 le comunicò la decisione di non confermarla alla conduzione di Domenica In. La conduttrice ha descritto quel momento come un’umiliazione profonda, non tanto per la perdita del programma, ma per le parole che le furono rivolte: “Mi hanno detto che ero troppo grande per continuare”. Venier ha sottolineato quanto queste affermazioni l’abbiano ferita a livello personale, evidenziando l’importanza di sentirsi rispettati nel proprio lavoro. Nonostante il rancore, la conduttrice ha cercato di superare questo capitolo difficile, riconoscendo che le esperienze negative possono portare a una crescita personale.

La riflessione sulle amicizie e il supporto nei momenti difficili

Negli ultimi mesi, Mara Venier ha intrapreso un percorso di riflessione sulle sue amicizie, scoprendo che molte persone che considerava amiche non si sono fatte sentire durante un periodo particolarmente difficile della sua vita, segnato da problemi di salute del marito. Ha citato Melania Rizzoli come una delle poche che le è stata vicina, mentre ha deciso di allontanare chi non ha mostrato interesse per il suo benessere. “Ho imparato a dare importanza alle cose vere”, ha affermato, evidenziando come questa esperienza l’abbia portata a rivalutare le sue relazioni e a capire che può stare bene anche da sola. Questo processo di “pulizia” nella sua vita sociale le ha permesso di concentrarsi su ciò che conta davvero.

I rapporti con le colleghe: amicizia e rivalità

Mara Venier ha parlato anche dei suoi rapporti con le colleghe che hanno posato con lei sulla copertina di Vanity Fair. Ha descritto la sua amicizia con Antonella Clerici come autentica e sincera, sottolineando che si sono sempre supportate a vicenda. Al contrario, ha definito Milly Carlucci come il suo opposto, ammettendo di conoscerla meno e di non frequentarla. Venier ha anche colto l’occasione per menzionare Maria De Filippi, che non era presente nella copertina, ma che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera. La conduttrice ha espresso la sua gratitudine nei confronti di De Filippi, che le ha offerto una nuova opportunità lavorativa in un momento di crisi, contribuendo così al suo rilancio professionale.

Il rilancio professionale e il ruolo di Maria De Filippi

Mara Venier ha ricordato con affetto il supporto ricevuto da Maria De Filippi, che le ha proposto di partecipare a Tu Si Que Vales dopo la sua uscita da Domenica In. Questo programma ha rappresentato un momento cruciale per la sua carriera, permettendole di riconnettersi con un pubblico più giovane e di ritrovare la sua voce nel panorama televisivo. Venier ha descritto come lavorare in quel periodo, nonostante il dolore per la malattia della madre, sia stato un vero e proprio “ossigeno”. La sua esperienza con De Filippi ha dimostrato l’importanza della solidarietà tra colleghe, evidenziando come il supporto reciproco possa fare la differenza nei momenti più difficili.

Mara Venier continua a essere una figura centrale nel panorama televisivo italiano, non solo per il suo talento, ma anche per la sua capacità di affrontare le sfide con determinazione e resilienza. La sua storia è un esempio di come le esperienze personali e professionali possano intrecciarsi, creando un percorso di crescita e consapevolezza.

