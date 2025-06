Manuela Carriero contro Drusilla Gucci: tensioni e sfide sui social tra ex e attuali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente polemica tra Manuela Carriero e Drusilla Gucci ha catturato l’attenzione del pubblico, alimentando un acceso dibattito sui social. La rivalità tra le due donne è emersa in seguito alla relazione di Manuela con Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Drusilla. Questo articolo esplora le dinamiche di questa controversia, analizzando le dichiarazioni e le reazioni delle protagoniste.

La rottura tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Nel luglio del 2024, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno annunciato la fine della loro relazione, che era iniziata nel 2021. Nonostante i momenti felici, la coppia ha affrontato numerose difficoltà, culminate in una separazione definitiva. Dopo la rottura, entrambi hanno iniziato a scambiarsi accuse sui social, creando un clima di tensione che ha tenuto banco per settimane. Tuttavia, dopo un confronto diretto, i due ex fidanzati hanno deciso di mantenere un rapporto civile, deporre l’ascia di guerra e cercare di andare avanti.

L’inizio della relazione tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo

Dopo la separazione da Drusilla, Francesco Chiofalo ha iniziato a frequentare Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne. La notizia del loro fidanzamento ha suscitato reazioni contrastanti, in particolare da parte di Drusilla, che ha visto incrinarsi il suo rapporto con Manuela. Inizialmente, quest’ultima aveva negato che Francesco fosse il suo tipo, ma successivamente ha deciso di uscire con lui, scatenando l’ironia di Drusilla sui social. La Gucci ha commentato la situazione con un post sarcastico, mettendo in evidenza la categoria di donne che cambiano idea dopo una rottura.

Lo scambio di frecciatine sui social

Dopo l’inizio della relazione tra Manuela e Francesco, è iniziato uno scambio di frecciatine tra le due donne. Manuela ha pubblicato una foto su Instagram con una didascalia che sembrava riferirsi a Drusilla, sottolineando il suo disinteresse per le critiche. Francesco ha prontamente commentato, evidenziando la stoccata della fidanzata. In risposta, Drusilla ha condiviso una storia su Instagram, insinuando che chi ignora non dovrebbe dedicare post agli altri, suggerendo che Manuela stesse cercando attenzione.

La reazione di Manuela Carriero

Dopo le provocazioni, Manuela Carriero ha deciso di esprimere il suo disappunto in modo diretto. In un video pubblicato nelle storie di Francesco, si è mostrata visibilmente infastidita, dichiarando che Drusilla le ha “fracassato i coglioni”. La Carriero ha chiesto a Francesco di intervenire, sottolineando che la situazione stava diventando insostenibile. La sua reazione ha messo in luce il livello di stress e frustrazione che ha vissuto a causa delle continue provocazioni da parte dell’ex fidanzata di Francesco.

La tensione continua

La situazione tra Manuela e Drusilla sembra destinata a rimanere tesa, con entrambe le donne pronte a rispondere alle provocazioni dell’altra. La rivalità, alimentata dai social, ha creato un clima di conflitto che potrebbe continuare a svilupparsi nei prossimi mesi. La vicenda mette in evidenza come le relazioni e le rotture possano influenzare le dinamiche sociali, creando situazioni di attrito tra ex e attuali partner. Con il passare del tempo, sarà interessante osservare come evolverà questa storia e se le due donne troveranno un modo per risolvere le loro divergenze.

