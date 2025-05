Manuel Casella racconta la sua storia con Amanda Lear: ricordi e rivelazioni in tv

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Manuel Casella, noto attore e personaggio televisivo, ha recentemente riacceso i riflettori sulla sua vita privata durante un’apparizione nel programma “La Volta Buona“, condotto da Caterina Balivo. L’attore piacentino ha condiviso dettagli sulla sua lunga relazione con la celebre diva Amanda Lear, che ha segnato un capitolo importante della sua vita. La loro storia, durata circa nove anni, ha suscitato grande interesse, non solo per la notorietà dei due protagonisti, ma anche per la significativa differenza di età, che oggi viene ricordata con nostalgia e affetto.

Un amore che ha fatto discutere

Manuel Casella ha ripercorso la sua storia d’amore con Amanda Lear, oggi 85enne, sottolineando come la loro relazione fosse caratterizzata da un forte legame affettivo. La differenza di età, di circa 40 anni, ha sempre attirato l’attenzione dei media e del pubblico, come ha evidenziato Caterina Balivo durante l’intervista. Casella ha commentato con ironia la questione: “Lo dici tu 40, lei no, lei diceva meno, però… c’era differenza sì”. Nonostante le critiche e i pregiudizi, l’attore ha mantenuto un ricordo affettuoso della diva, descrivendola come una persona straordinaria e carismatica.

Riflessioni su una relazione intensa

Nel corso dell’intervista, Manuel ha rivelato che non è stato lui a porre fine alla relazione, ma è stata Amanda a lasciarlo. “Mi ha lasciato lei? Ha fatto bene”, ha dichiarato con una certa serenità, evidenziando come, nonostante la separazione, il suo affetto per la Lear sia rimasto intatto. Casella ha descritto la loro relazione come un periodo di grande felicità: “Io stavo benissimo. Stavo molto bene con lei perché è una donna straordinaria, intelligente, simpatica, ironica, generosa”. Ha anche ammesso di avere un carattere più difficile, definendosi “pesante, rompiscatole, puntiglioso”, e riconoscendo che la personalità di Amanda compensava le sue peculiarità.

I pregiudizi e la crescita personale

Manuel ha affrontato anche il tema dei pregiudizi che hanno accompagnato la loro storia. “Sì, l’ho sentito da impazzire. Il giudizio delle persone è la cosa più difficile da accettare, o almeno questo è stato per me”, ha confessato. Riflessioni che rivelano una certa vulnerabilità, soprattutto considerando che all’epoca era giovane e si sentiva libero di vivere l’amore senza pensare al futuro. “Ero giovane e mi sono permesso il lusso di essere incosciente, di non pensare a quale potesse essere il futuro”, ha aggiunto, evidenziando come le esperienze passate abbiano contribuito alla sua crescita personale.

Un legame che perdura nel tempo

Nonostante la fine della loro relazione, Manuel ha rivelato che lui e Amanda sono ancora in contatto, sebbene non frequentemente. “Ogni tanto, ma di rado, ma mi fa sempre ridere”, ha dichiarato, suggerendo che il loro legame, sebbene cambiato, non si sia completamente estinto. Oltre alla sua storia con la Lear, Casella ha condiviso anche dettagli sulla sua vita attuale, rivelando di avere una figlia da una precedente relazione e di essere attualmente legato a una nuova compagna. La sua vita continua a essere un viaggio di esperienze e relazioni significative, con un occhio sempre rivolto al passato e ai ricordi di un amore che ha segnato la sua esistenza.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!