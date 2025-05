Manila Nazzaro: La carriera e la vita dell’ex Miss Italia nel reality “The Couple”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Manila Nazzaro, ex Miss Italia e volto noto della televisione italiana, è una delle concorrenti del nuovo reality show di Canale 5, “The Couple“. Nata a Foggia nel 1977, Manila ha costruito una carriera variegata che spazia dalla moda alla televisione, fino alla radio. Questo articolo esplorerà la sua vita, la carriera e le sfide personali che ha affrontato.

Manila Nazzaro: Età e inizio della carriera

Manila Nazzaro è nata il 10 ottobre 1977 a Foggia, in Puglia. Con i suoi 47 anni, è del segno della Bilancia e si prepara a festeggiare il suo 48° compleanno. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Tecnico Notarangelo-Rosati, Manila si iscrisse alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti. Tuttavia, il suo percorso accademico si interruppe quando decise di seguire la sua vera passione: il mondo dello spettacolo.

La sua carriera iniziò nel 1996 quando partecipò a Miss Italia, un concorso che segnò l’inizio della sua ascesa nel panorama televisivo. Dopo un secondo tentativo nel 1999, Manila conquistò il titolo di Miss Italia, oltre a quello di Miss Cinema e il secondo posto come Miss Eleganza. Questi successi le aprirono le porte a numerose opportunità nel settore, permettendole di apparire in spot pubblicitari e di intraprendere studi di recitazione, gettando le basi per una carriera duratura.

La carriera di Manila Nazzaro nel mondo dello spettacolo

La carriera di Manila Nazzaro si è sviluppata in diverse direzioni. Tra il 2000 e il 2003, ha recitato in vari spettacoli teatrali, tra cui “Casa di bambola” di Henrik Ibsen e “Il paradiso può attendere” di Harry Segall. Nel 2005, Manila ha fatto il suo debutto come presentatrice nella TV interattiva Music Box Italia, guadagnandosi anche il ruolo di testimonial per Alitalia.

Nel 2008, Manila è tornata a calcare le scene teatrali, ma è nel 2009 che ha fatto il suo ingresso ufficiale in televisione, unendosi al cast di “Bellissima – Cabaret anticrisi” su Canale 5. Nello stesso anno, ha co-condotto “Miss Italia Channel” insieme a Raffaello Tonon. Gli anni successivi l’hanno vista ricoprire ruoli di inviato per programmi come “La partita del cuore” su Rai 1 e “Mezzogiorno in famiglia” su Rai 2, dove ha poi assunto il ruolo di co-conduttrice con Massimiliano Ossini.

Nel 2017, Manila ha iniziato a condurre programmi radiofonici su Radio Zeta e nel 2018 ha presentato “Comò“, un programma dedicato a moda, cultura e territorio su Telenorba. La sua partecipazione a “Temptation Island” nel 2020, insieme all’ex calciatore Lorenzo Amoruso, e al “Grande Fratello Vip” nel 2021, ha ulteriormente accresciuto la sua notorietà. Sempre nel 2021, ha pubblicato la sua autobiografia “Cintura rosa di sopravvivenza“. Quest’anno, Manila ha intrapreso una nuova avventura partecipando a “The Couple – Una vittoria per due” insieme al marito Stefano Oradei.

Vita privata e presenza sui social

Manila Nazzaro ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. È stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, da cui ha avuto due figli, Francesco e Nicolas. Dopo la separazione, ha avuto una relazione con Lorenzo Amoruso, che non ha avuto un epilogo positivo. Nel 2024, Manila ha sposato Stefano Oradei, ballerino ed ex professionista di “Ballando con le Stelle“.

Oltre alla sua carriera professionale, Manila ha affrontato anche sfide personali. Nel 2014, ha rivelato di essere affetta da una malattia autoimmune, la sindrome di Basedow-Graves, una condizione che ha gestito con determinazione. La sua presenza sui social è significativa: il suo profilo Instagram ufficiale, @manilanazzaro, conta attualmente 498.000 follower, dove condivide momenti della sua vita e della sua carriera, mantenendo un contatto diretto con i suoi fan.

