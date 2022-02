Màkari: i personaggi della serie

Tutto quello che c’è da sapere sui personaggi che popolano “Màkari”, di cui è in arrivo la seconda stagione da lunedì 7 febbraio 2022 in prima serata su Rai1, disponibile anche su RaiPlay. Tre nuovi episodi a meno di un anno dal successo della prima stagione, in cui ritroveremo Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna

Iniziamo col protagonista principale, Saverio Lamanna, cui presta volto e cuore Claudio Gioè. In passato giornalista di belle speranze, che ha fatto una rapida carriera fino a diventare portavoce di un politico, improvvisamente cade in disgrazia. A causa di un banale incidente perde tutto e si ritrova, sbeffeggiato e squattrinato, a trovare riparo nella vecchia casa di vacanza dei genitori, a Màkari. Qui ritrova l’amicizia del caro Piccionello, con l’aiuto del quale, pian piano, cerca di superare le traversie lavorative e di intraprendere una nuova carriera, quella di scrittore. In questa nuova vita c’è posto anche per l’amore, che ha le fattezze di Suleima, una ragazza che lavora come stagionale al ristorante di Marilù.

Peppe Piccionello, che ha il corpo e lo spirito di Domenico Centamore, è la colonna portante di Màkari. Perennemente in infradito, che accompagna con pantaloni corti e variopinte nonchè singolari magliette, è una persona in bilico tra antico e moderno, portatore di una saggezza popolare che alla fine ha sempre la meglio sulle elucubrazioni e sulla cultura sofisticata di Saverio. La sua amicizia, la sua generosità e la sua sincerità saranno fondamentali per il percorso di ‘rinascita’ del nostro Lamanna, non meno dell’amore di Suleima.

Amore e gelosia

Ester Pantano veste i panni di Suleima Lynch, la studentessa, molto più giovane di Saverio, che gli ha rapito il cuore. I due trascorrono un’estate incantevole, ma la ragazza, studentessa universitaria di Architettura, torna a Milano, dove trova presto un lavoro. Ma la distanza non sarà l’unico ostacolo alla loro relazione: Suleima sta sbocciando, scoprendo se stessa, si adopera per costruirsi un futuro. In un attimo non è più solamente la ragazza ironica e leggiadra incontrata la scorsa estate. È una persona diversa, nuova, più adulta e con questo Saverio dovrà fare i conti.

A complicare le cose c’è Teodoro Bettini (Andrea Bosca), l’architetto datore di lavoro di Suleima, quarantenne, bello, atletico, ricco come Creso, un uomo di successo. La ragazza lo ammira e ha grande affiatamento con lui. Saverio ne ha una pregiudiziale antipatia perché lo teme, vedendo in lui un pericoloso rivale.

Màkari: gli altri personaggi

Il Vicequestore Giacomo Randone è interpretato da Filippo Luna. Randone non è un super poliziotto ma sa fare il suo lavoro, seppur talvolta sia un pò superficiale.

Saverio per lui è un po’ una maledizione, perché gli capita fra i piedi sempre quando è nel mezzo di un’indagine, e la sua ostinazione a fare il detective per caso lo ha spesso irritato. Ma ormai, malgrado i continui battibecchi, sono grandi amici. E poi Randone è furbo e per questo lo lascia fare, perché sa che in fondo il fiuto di Saverio può essergli molto utile.