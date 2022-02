Madame Web: Dakota Johnson è la prima supereroina femminile nell’universo dei personaggi Marvel di Sony

Dopo l’enorme successo di “Spider-Man: No Way Home”, Sony sta cercando di espandere il suo universo Marvel mentre le fonti dicono che Dakota Johnson è in trattative per recitare nel film “Madame Web” dello studio.

S.J. Clarkson è a bordo per dirigere la pellicola, Matt Sazama e Burk Sharpless hanno scritto la sceneggiatura.

Chi è Madame Web?

Nei fumetti, Madame Web è raffigurata come una donna anziana con miastenia grave (malattia rara causata da una risposta immunitaria anomala, autoimmune, che compromette la comunicazione fra i nervi e i muscoli), ed è collegata ad un macchinario simile ad una ragnatela. A causa della sua età e delle sue condizioni mediche, Madame Web non ha mai combattuto attivamente contro nessun cattivo. Per questo motivo, le fonti hanno sottolineato che è possibile che il progetto possa trasformarsi in qualcos’altro. Gli addetti ai lavori dicono che con i suoi poteri sensoriali psichici, è essenzialmente la versione di “Doctor Strange” di Sony.

Nata dalla penna di Denny O’Neil e John Romita Jr., Madame Web, il cui vero nome è Cassandra Webb, fa il suo ingresso nel mondo Marvel in “The Amazing Spider-Man (vol. 1) n. 210”.

Portare una supereroina nell’universo dei personaggi Marvel Sony è sempre stata una priorità assoluta per lo studio, data la lunga lista di personaggi femminili forti che appaiono in questi fumetti nel corso degli anni. I dirigenti di Sony si sono presi il loro tempo per capire chi avrebbe ottenuto il ruolo, incontrando un certo numero di star. Negli ultimi due mesi, la lista si è ridotta, con Johnson che ha guadagnato lo status di capofila.

Sony, pronta a cavalcare l’onda dei supereroi

Sony vuole seguire le scia di “Venom: La Furia di Carnage” che ha incassato più di $ 500 milioni in tutto il mondo, mentre “Spider-Man: No Way Home” è diventato il più grande film del 2021 con $ 1,7 miliardi di vendite in tutto il mondo.

Per quanto riguarda Johnson, ha avuto un anno piuttosto lungo a partire dal suo acclamato ruolo in La Figlia Oscura di Netflix. Il suo film al Sundance “Cha Cha Real Smooth” è stato venduto ad Apple per $ 15 milioni dopo la première del festival.

Clarkson sta attualmente dirigendo e producendo l’adattamento del romanzo bestseller “Anatomy of a Scandal”. Ha diretto un episodio della serie vincitrice di un Emmy di Jesse Armstrong “Succession” e ha diretto e prodotto la miniserie “Collateral”, con Carey Mulligan. È stata anche regista principale e produttrice esecutiva di “The Defenders” della Marvel e “Jessica Jones”.

Giacomo Caporale

04/02/2022