M. Night Shyamalan sembra molto eccitato all’idea di iniziare il suo ruolo di presidente della giuria del Festival di Berlino 2022.

M. Night Shyamalan: adoro vedere film

Essere invitato al festival è stata una piacevole sorpresa, ha dichiarato Shyamalan, che ha visitato più volte la Germania mentre promuoveva i suoi film. La Berlinale ha programmato la presenza di una vasta gamma di film e registi.

“Adoro vedere i film, quindi avere il permesso di guardare tutti i film che posso guardare è un po’ come un bambino nel negozio di caramelle per me. Non vedo l’ora di atterrare, superare velocemente il mio jetlag e iniziare a guardare. Non sono nemmeno sicuro di qualificare quello che faccio come lavoro. Questo è il mio sogno per tutti, per i miei figli, se sei abbastanza fortunato da trovare la cosa che ti dà gioia che consideri giocare e puoi essere pagato per questo, questo è il sogno giusto?”

“Sono molto entusiasta di vedere tutti [i film].” Ha affermato il regista.

Inoltre non conosce nessuno dei suoi colleghi giurati. “Non ancora. Che gioia sarà quando arriverò a Berlino e li conoscerò. Stavo dando un’occhiata ai loro credits e alle loro opere ed è un gruppo piuttosto illustre”.

“Sento un tale rispetto per gli altri giurati, quindi, come dico a tutti gli artisti, le diverse prospettive — è lì che c’è tutto l’oro e tutta la sua bellezza. Sono entusiasta di sentire da ciascuno di loro risvegliare in me come individuo le prospettive delle opere d’arte che stiamo vedendo e contribuirò anche con il mio punto di vista”.

“Il mio obiettivo, anche quando aiuto gli altri, quando produco altri artisti, l’obiettivo è far uscire la voce il più possibile, la voce dell’individuo il più possibile. Quindi avere questi giurati che trasmettono pienamente il loro amore e le loro emozioni per ogni singola cosa a loro e l’un l’altro, questo è l’obiettivo. E poi la voce di tutti si sente ed è forte. Quando lasciamo Berlino, so davvero quali sono le visioni del mondo dei giurati e come hanno visto quei film. Non voglio che nessuno si senta inascoltato”.

Un regista che spazia dal commerciale ai film indipendenti

Fin dal suo primo lungometraggio, “Il sesto senso”, molti dei film di Shyamalan sono stati dei blockbuster, ma lui si considera ancora un regista indipendente.

“C’è uno spirito meraviglioso che abbiamo mentre giriamo film qui a Filadelfia, che è così lontana da Hollywood. Ovviamente in questi ultimi sette, otto anni c’è questo meraviglioso spirito di chi vuole unirsi a noi mentre realizziamo questi film, più piccoli, che corrono molto rischi”, ha detto, aggiungendo che vuole incoraggiare altre indie nella regione.

“Dove sei nella tua carriera di attore, direttore della fotografia, scenografo, chiunque tu sia, compositore, montatore. Sei in quel posto dove sei disposto a rischiare te stesso? E voglio essere circondato da grandi amanti del rischio che hanno studiato molto il loro mestiere e conoscono il loro mestiere dentro e fuori, che sono trattenuti dalla paura di fare qualcosa di molto fuori strada. Voglio coltivare quella parte di me, perché penso che fare film originali a teatro sia una cosa spaventosa e voglio avere persone intorno a me che mi diano coraggio e mi ispirino”.

Shyamalan sta lavorando al suo prossimo film, “Knock at the Cabin“, le cui riprese inizieranno ad aprile. Tornerà da Berlino e andrà alla pre-produzione del film.

Nel frattempo, non vede l’ora di entrare nella giuria.

Roberta Rosella

03/02/2022