Luther: Jamie Payne sarà il regista del film

Tocca a Jamie Payne la regia del film “Luther”. Il regista ha diretto la quinta stagione della serie poliziesca di successo della BBC che ora si sta dirigendo verso il gigante dello streaming, Netflix.

Luther: da serie Tv a Film

Da anni sappiamo che Idris Elba ha cercato di far decollare un film di “Luther”, e ora un’esclusiva di Collider conferma che il regista Jamie Payne sarà dietro le telecamere a dirigere i lavori per Netflix. Lo streamer però non ha commentato.

Jamie Payne è un regista televisivo veterano che non è estraneo alla famiglia “Luther”, avendo diretto la quinta stagione dello spettacolo, che consisteva in quattro episodi. I suoi altri crediti includono “Doctor Who”, “The Alienist”, “Outlander” e la prossima serie di fantascienza di Apple “Invasion”.

“Luther” ha funzionato per cinque stagioni sulla BBC e ha scelto Idris Elba nel vestire i panni di John Luther, un burbero detective della omicidi con una mente brillante. Elba produrrà il film con lo sceneggiatore/creatore della serie Neil Cross, e la produzione potrebbe iniziare il prossimo autunno.

La collaborazione tra Idris Elba e Netflix

Se il progetto alla fine dovesse concretizzarsi, continuerebbe la relazione di Elba con Netflix, che ha distribuito “Beasts of No Nation” e “Concrete Cowboys”, nonché la serie DJ dell’attore “Turn Up Charlie”. L’attore intanto è impegnato anche nel cast nel western dello streamer “The Harder They Fall”, che uscirà entro la fine dell’anno.

Netflix è senza dubbio entusiasta di sostenere un film poliziesco ricco di azione con protagonista Idris Elba, che recita nel prossimo film DC “The Suicide Squad” e nel prossimo film di George Miller “Three Thousand Years of Longing”. L’attore e produttore, a sua volta, è sicuramente entusiasta di vedere il film di “Luther” andare avanti, sapendo che Netflix raccoglie progetti con l’intenzione di realizzarli davvero, piuttosto che permettere loro di languire nello sviluppo per anni come molti studi.

Francesca Reale

15/07/2021