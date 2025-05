Lunetta Savino svela retroscena e aneddoti del mondo dello spettacolo in ‘Belve’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lunetta Savino, una delle attrici più amate della televisione italiana, è stata ospite della quarta puntata di ‘Belve’, il programma condotto da Francesca Fagnani, andato in onda su Rai2 il 27 maggio 2025. Durante l’intervista, Savino ha condiviso momenti divertenti e riflessioni sulla sua carriera, rivelando dettagli inediti e aneddoti che offrono uno spaccato interessante sul mondo dello spettacolo.

La carriera di Lunetta Savino: un percorso senza padrini

Nell’intervista, Lunetta Savino ha parlato della sua carriera, iniziata senza alcun sostegno da parte di figure influenti nel settore. “Non ho mai avuto né padrini né protettori, ce l’ho fatta con le mie gambette”, ha affermato, sottolineando come il suo successo sia frutto di impegno e determinazione. La Savino ha messo in evidenza una realtà spesso trascurata nel cinema italiano: la difficoltà per le donne di emergere. “Il cinema italiano non dà molto spazio alle donne, la televisione molto di più”, ha dichiarato, evidenziando come le attrici siano spesso costrette a lottare per ottenere ruoli significativi.

Francesca Fagnani ha colto l’occasione per chiedere alla Savino se la sua affermazione fosse influenzata dalla sua esperienza nel settore. “Purtroppo, a volte, le attrici per emergere e avere dei ruoli importanti, essendo brave, hanno dovuto aspettare di essere fidanzate col regista o con il produttore”, ha risposto l’attrice, mettendo in luce una dinamica che purtroppo persiste nel mondo del cinema.

Aneddoti divertenti e ironici dal palco

Lunetta Savino ha anche raccontato esperienze divertenti legate al suo lavoro. Tra queste, il monologo teatrale ‘Prova orale per membri esterni’, dove interpretava una professoressa del Centre Pompidou. “Ero terrorizzata, bevevo due gin tonic prima di andare in scena. Era proprio una lezione”, ha scherzato, descrivendo l’ansia che provava prima di esibirsi. Fagnani ha chiesto se ci fossero state prove pratiche, e Savino ha risposto con un sorriso, elencando le varie tecniche che il suo personaggio doveva insegnare.

Questa leggerezza ha contrapposto il tema serio della carriera di attrice, dimostrando come la Savino riesca a mantenere un equilibrio tra ironia e professionalità. La sua capacità di raccontare aneddoti divertenti rende l’intervista coinvolgente e offre uno spaccato della sua personalità solare.

Le scene erotiche e i baci sul set

Un altro tema affrontato durante l’intervista è stato il rapporto di Lunetta Savino con le scene erotiche. “Ho un cattivo rapporto con le scene erotiche. Anche i baci non li sopporto sul set”, ha confessato. Fagnani ha colto l’occasione per chiedere chi fosse stato il miglior e il peggior baciatore con cui aveva lavorato. “Brignano pessimo, un buon baciatore è stato Solfrizzi. E Massimo Ghini una volta sul set ha voluto un bacio bacio”, ha risposto Savino, rivelando dettagli interessanti sulle sue esperienze lavorative.

La conversazione ha toccato anche il tema della trasgressione, con Savino che ha raccontato come, nella sua gioventù, ci fosse una maggiore libertà e promiscuità. “Capitava anche una cosa a tre. Ecco, è capitata”, ha rivelato, aggiungendo un ulteriore strato di umanità e sincerità alla sua figura.

L’intervista a Lunetta Savino ha offerto uno sguardo autentico e divertente sulla vita di un’attrice, mettendo in luce le sfide e le gioie del suo percorso nel mondo dello spettacolo.

