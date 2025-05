Lunetta Savino e il bacio con Enrico Brignano: la reazione di Flora Canto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’intervista di Lunetta Savino nel programma “Belve“, condotto da Francesca Fagnani, ha scatenato una serie di reazioni, in particolare da parte di Flora Canto, moglie di Enrico Brignano. Durante il suo intervento, Savino ha rivelato le sue opinioni sui baci ricevuti sul set, scatenando un acceso dibattito. La questione ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, portando a una risposta diretta da parte di Canto, che ha voluto difendere il marito.

La dichiarazione di Lunetta Savino su Enrico Brignano

Nel corso dell’intervista, Lunetta Savino è stata invitata a esprimere il suo parere sui migliori e peggiori baci avuti durante le riprese. La sua risposta riguardo al migliore è stata Emilio Solfrizzi, mentre per quanto riguarda il peggiore, ha menzionato Enrico Brignano, giustificando la sua scelta con un commento sul fatto che i comici non siano bravi in queste scene. Questa affermazione ha suscitato immediatamente l’attenzione e la curiosità dei presenti e dei telespettatori, creando un clima di attesa per le eventuali reazioni.

Savino ha spiegato che, a suo avviso, il bacio con Brignano non è stato all’altezza delle aspettative, sottolineando la difficoltà di rendere credibile una scena romantica con un attore comico. La sua affermazione ha messo in luce non solo la sua esperienza personale, ma anche le dinamiche che possono emergere sul set tra attori di generi diversi. La rivelazione ha aperto un dibattito su come le aspettative e le esperienze individuali possano influenzare la percezione di momenti intimi come un bacio cinematografico.

La reazione di Flora Canto a “La Volta Buona”

Flora Canto, ospite del programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo su Rai 1, ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Savino. Canto ha dichiarato di non aver visto l’intervista, poiché era impegnata in altre attività, ma ha comunque espresso il suo disappunto per le parole dell’attrice. Ha affermato che, sebbene le mogli possano dire tutto ai propri mariti in privato, quando si tratta di commenti pubblici, la situazione cambia. Canto ha evidenziato che le critiche rivolte a Brignano da Savino potevano risultare fastidiose, soprattutto considerando il contesto.

Canto ha descritto l’uscita di Savino come “infelice”, suggerendo che la domanda posta dalla Fagnani potesse aver influenzato la risposta dell’attrice. Ha anche rivelato di aver sentito la versione della storia direttamente da Brignano, che le aveva raccontato quanto fosse stato difficile girare quel bacio. Secondo Canto, il bacio era stato breve e complicato, anche a causa della differenza di età tra Savino e Brignano, che all’epoca delle riprese era più giovane. Questa dinamica ha reso la scena ancora più complessa, portando a un’esperienza meno soddisfacente di quanto ci si potesse aspettare.

Il commento finale di Flora Canto

Flora Canto ha concluso il suo intervento con una nota di leggerezza, affermando che, nonostante le critiche, la passione nella sua relazione con Enrico Brignano non manca. Ha voluto sottolineare che, sebbene le opinioni possano variare, la loro vita privata è ben lontana da quanto emerso in televisione. Canto ha anche menzionato che altre attrici, come Ambra Angiolini e Ilaria Spada, hanno descritto i baci con Brignano come passionali, aggiungendo un ulteriore elemento di contrasto alle affermazioni di Savino.

La discussione ha messo in evidenza non solo le dinamiche personali tra gli attori, ma anche come le percezioni pubbliche possano influenzare le relazioni private. La risposta di Canto, pur mantenendo un tono scherzoso, ha rivelato una certa irritazione per le affermazioni di Savino, dimostrando quanto possa essere delicato il tema delle interazioni sul set e le loro ripercussioni nella vita reale.

