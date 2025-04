Luna Passos celebra il compleanno di Victoria De Angelis: un amore che si fa strada tra le passerelle

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’amore tra Luna Passos e Victoria De Angelis continua a far parlare di sé, soprattutto dopo che la modella ha dedicato un dolce messaggio alla fidanzata per il suo 25° compleanno. La celebrazione, condivisa su Instagram, ha catturato l’attenzione dei fan, mostrando un momento intimo tra le due giovani donne. La relazione, che ha preso piede nel giugno 2023, si è evoluta in un legame profondo, testimoniato da numerosi scatti che ritraggono la coppia in situazioni di quotidiana felicità.

Un compleanno speciale per Victoria De Angelis

Victoria De Angelis, ex bassista della band Måneskin e attuale dj, ha ricevuto un messaggio affettuoso da Luna Passos, che ha scelto di esprimere il suo amore attraverso due foto significative. Nelle immagini, le due si scambiano un bacio e si abbracciano, un gesto che parla chiaro sulla solidità della loro relazione. La scelta di Instagram come piattaforma per condividere questi momenti intimi non è casuale; la modella brasiliana di origini olandesi ha voluto rendere pubblica la sua gioia, confermando quanto la loro unione sia importante per entrambe.

La coppia ha iniziato a farsi notare nel mondo del gossip nel giugno 2023, quando sono state avvistate insieme per la prima volta durante una vacanza nelle Baleari. Da quel momento, i fan hanno potuto seguire la loro storia d’amore attraverso vari avvistamenti, che spaziano da baci appassionati in un bar di Roma a momenti di relax alle Maldive nel gennaio 2024. Ogni apparizione pubblica sembra rafforzare l’immagine di una coppia affiatata, che vive la propria vita senza cercare l’attenzione dei media, ma che non disdegna di condividere la propria felicità.

L’evoluzione della sessualità di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis ha parlato apertamente della sua sessualità e delle sfide che ha affrontato nel riconoscere i suoi sentimenti. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2021, ha descritto come la scoperta della sua attrazione per le donne sia stata inizialmente disorientante. “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza, è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”, ha dichiarato.

La musicista ha anche riflettuto su come la società tenda a considerare l’eterosessualità come norma, spingendo molte persone a conformarsi a questa visione. “Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze, ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”, ha aggiunto. Queste parole evidenziano l’importanza di vivere autenticamente e di non rinunciare alla propria identità per paura del giudizio altrui.

Un percorso di autoaccettazione

Fin da giovane, Victoria ha mostrato una forte determinazione nel voler essere se stessa, rifiutando le etichette di genere imposte dalla società. “Già a sei anni mal tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile. Ho sempre avuto idee forti su come volevo essere”, ha raccontato. La sua infanzia è stata segnata da esperienze in cui è stata presa in giro per le sue scelte, come praticare sport considerati “maschili” o per il suo abbigliamento. Tuttavia, ha trovato il coraggio di seguire il suo istinto, consapevole che la vera libertà risiede nella possibilità di essere se stessi.

Victoria De Angelis rappresenta un esempio di come l’accettazione di sé e la celebrazione della propria identità possano portare a una vita più autentica. La sua storia, insieme a quella di Luna Passos, continua a ispirare molti, dimostrando che l’amore non conosce confini e che ogni individuo ha il diritto di vivere la propria vita senza compromessi.

