Lucrezia Lorenzi ricorda la sorella Matilde: un tributo alla giovane promessa dello sci

Sabato 10 maggio, durante la trasmissione “Verissimo“, Lucrezia Lorenzi ha reso omaggio alla sorella Matilde, una giovane promessa dello sci italiano, tragicamente scomparsa il 28 ottobre scorso a causa di un incidente avvenuto durante un allenamento. La storia di Matilde ha toccato il cuore di molti, e il ricordo della sua passione per lo sci continua a vivere attraverso le parole della sorella.

Il legame speciale tra Lucrezia e Matilde

Lucrezia, che ha sei anni in più rispetto a Matilde, ha condiviso il forte legame che le univa, sottolineando come la neve e le piste da sci fossero parte integrante della loro vita. “La nostra neve, le nostre piste ci hanno sempre legato. Sono tornata subito sugli sci per affrontare la stagione“, ha dichiarato Lucrezia, evidenziando come il ritorno sugli sci le abbia permesso di sentirsi più vicina a Matilde. “Ero un po’ preoccupata, ma mettere gli sci ai piedi mi ha fatta sentire più libera”, ha aggiunto, esprimendo il desiderio di continuare a vivere la passione che condividevano.

Il sogno di entrambe era quello di gareggiare insieme in Coppa del Mondo, indossando la stessa divisa. Lucrezia ha raccontato di come Matilde continui a essere una presenza costante nella sua vita, anche nei momenti di difficoltà. “Dai sogni ai momenti di vuoto in cui mi sento persa, percepisco la sua presenza in ogni piccolo segno, come una pianta che si muove o una stella cadente”, ha spiegato. La famiglia ha trovato anche segni tangibili della presenza di Matilde, come pietre a forma di cuore e piume, che hanno contribuito a mantenere vivo il suo ricordo.

Il giorno dell’incidente: un momento devastante

Lucrezia ha descritto il giorno dell’incidente come un momento confuso e angosciante. “Era mattina, ricordo tutto come se fosse ieri. Ho ricevuto una chiamata dal suo allenatore, che mi ha detto che Matilde era caduta e che la stavano portando in ospedale. Ero preoccupatissima, totalmente disorientata”, ha raccontato. La gravità della situazione era subito evidente per Lucrezia, che ha confessato di non aver avuto il coraggio di avvertire la madre immediatamente. Purtroppo, Matilde è deceduta in ospedale la sera stessa dell’incidente. “Sono sicura che una forte come lei ha lottato tanto. Penso che ci sia stato qualcuno da lassù che la voleva così tanto che ha dovuto lasciarci”, ha aggiunto Lucrezia, esprimendo il dolore e la perdita che la famiglia ha dovuto affrontare.

La sorella ha anche sottolineato come Matilde continui a dare loro la forza di andare avanti. “È dentro di noi, ci sostiene e ci supporta”, ha affermato. La famiglia ha scelto di affrontare il dolore con riservatezza e senza indagini, concentrandosi invece sull’eredità che Matilde ha lasciato. “La missione che ci ha lasciato è quella di implementare la sicurezza sugli sci, e questo è il nostro obiettivo, attraverso la fondazione a suo nome”, ha dichiarato Lucrezia.

Il ricordo dei genitori: un videomessaggio toccante

Anche i genitori di Matilde, Elena e Adolfo, hanno voluto ricordare la loro figlia attraverso un videomessaggio. “Era la bambina che tutti i genitori vorrebbero. Sin da piccola ha mostrato tutta la sua determinazione“, hanno affermato. Hanno descritto Matilde come una vera benedizione e un esempio per la loro famiglia. “Ha sposato la passione per gli sci, e Lucrezia è stata un’icona per lei”, ha detto la madre Elena, ricordando i successi e i traguardi raggiunti dalla figlia.

Matilde sarà sempre ricordata con affetto e ammirazione, non solo per il suo talento nello sci, ma anche per la sua personalità solare e il sorriso che non la abbandonava mai. La famiglia ha scelto di portare avanti il suo ricordo, mantenendo viva la sua passione e il suo spirito attraverso le iniziative della fondazione a lei dedicata.

