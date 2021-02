“Lucifer” è una serie Fox acquistata da Netflix nel 2019, creata da Tom Kapinos, con Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D. B. Woodside, Lesley-Ann Brandt e Rachael Harris. La serie è basata sui fumetti pubblicata dalla casa Vertigo e scritta da Mike Carey, con protagonista il personaggio di Lucifero.

Lucifer, aggiornamenti sulla sesta stagione

La produzione della sesta e ultima stagione di “Lucifer” è in corso, e, una delle star della serie, si cimenterà dietro la macchina da presa per dirigere la seconda e l’ultima puntata dell’amata serie Netflix.

Su Twitter, lo scrittore Chris Rafferty ha condiviso, sul suo profilo, che Kevin Alejandro, interprete il detective Daniel “Dan” Espinoza, dirigerà l’episodio 9 della stagione 6, intitolato “Arrivederci, Lucifer“.

Due to the pandemic, #Lucifer Season 6 has had its share of scheduling changes, and sadly I’ll miss working w/ S5 finale director Karen Gaviola. But I am SUPER EXCITED to announce our new director for 609… @kevinmalejandro! Team #SpoilerAlert together again!!! pic.twitter.com/7xTlhk0QKT — Chris Rafferty (@Chris_Rafferty) February 19, 2021

“A causa della pandemia, la sesta stagione di “Lucifer” ha subito alcuni cambiamenti, e purtroppo mi mancherà lavorare con la regista del finale della quinta stagione, Karen Gaviola“, ha scritto Rafferty. ” Ma sono SUPER ENTUSIASTA di annunciare il nostro nuovo regista per l’episodio 609… Kevin Alejandro! Team #SpoilerAlert di nuovo insieme!!!”

Vecchio Team, nuove idee

L’episodio vedrà nuovamente Rafferty alla sceneggiatura e Alejandro dietro la macchina da presa. I due hanno già lavorato insieme ad un episodio della quinta stagione. L’episodio ha funzionato come un finale di mezza stagione per la quinta stagione di “Lucifer” che ha debuttato la scorsa estate. Per quanto riguarda il resto della quinta stagione di “Lucifer”, che i fan attendono con impazienza, per il momento non ci è dato sapere quando uscirà su Netflix.

“Sappiamo che tutti vogliono il seguito, ma la verità è che anche noi non sappiamo la quintaB di “Lucifer” uscirà”. “Non è ancora finita. La pandemia ha fatto saltare in aria i nostri piani. Ma quando avremo una data di uscita ufficiale, fidatevi, ve lo diremo. Stiamo morendo dalla voglia di farti sapere!”

Quando la metà finale della quinta stagione uscirà, i fan potrebbero aspettarsi che Dio (Dennis Haysbert) si rilassi per un po’ sulla Terra, e forse sarà così. A novembre 2020, sull’account Twitter di “Lucifer” è stato condiviso una specie di spoiler, senza che esso sia veramente preso come tale: “Preparatevi per il lungo soggiorno di ***** su ****”. Gli spazi vuoti si adatterebbero alla frase “Il lungo soggiorno di Dio sulla Terra” come a quello di “Il lungo soggiorno di Michael all’inferno”

Le stagioni 1-4 e la prima metà della quinta di “Lucifer” sono disponibili in streaming su Netflix.

Giacomo Caporale