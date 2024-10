Luce Caponegro: da Selèn a imprenditrice di successo tra estetica e vino

Luce Caponegro, noto anche con il nome d’arte Selèn, è un’imprenditrice affermata e gestisce un centro di estetica e benessere olistico. In un’intervista rilasciata di recente, Caponegro ha escluso dal dialogo il passato legato alla sua carriera nel mondo del porno, focalizzandosi sulle sue attuali aspirazioni professionali e le sfide incontrate nel suo cammino. Nonostante il suo desiderio di distacco dal passato, alcune scelte e varie attività la legano ancora alle esperienze vissute. Dalla produzione di vino all’impegno nel suo centro estetico, il suo percorso è segnato da una continua evoluzione.

Un nuovo inizio tra vino e bellezza

A far da cornice alla sua nuova vita da imprenditrice, ci sono le sue etichette di vino, denominate “Selèngiovese” e “Passerina di Selèn“. Questi nomi non sono solo simbolici, ma riaprono un discorso sul passato, pur con una connotazione positiva. La produzione vinicola è diventata una delle sue grandi passioni, che si è affiancata all’attività legata alla bellezza e al benessere olistico. Caponegro ha messo in evidenza quanto siano impegnative le dinamiche imprenditoriali in Italia, ammettendo di aver accettato la partecipazione a programmi televisivi, come “L’Isola dei famosi“, per motivazioni economiche. Nonostante una rapida eliminazione dal reality, l’esperienza televisiva ha permesso di riaccendere i riflettori su di lei, permettendole di avvicinarsi a un pubblico diverso.

La sua attività di estetista è accuratamente gestita, e Luce si dedica a creare un ambiente accogliente e professionale nel suo centro. La volontà di concentrarsi su un lavoro che non sia più legato alla pornografia sembra essere la spinta principale per chiudere un capitolo della sua vita e aprirne uno nuovo, dedicato a valorizzare la bellezza e il benessere delle persone. La sua capacità di affrontare la quotidianità come imprenditrice dimostra una forza interiore che l’ha accompagnata nel movimento verso una vita incentrata sull’autoaffermazione e sul rinnovamento personale.

La sfida del bullismo e la vita familiare

Mamma di due figli, Kangi e Gabriele, Luce Caponegro vive le gioie e le difficoltà della maternità in modo intenso. I suoi ragazzi, nati a vent’anni di distanza, hanno avuto esperienze differenti, ma entrambi hanno dovuto fare i conti con l’impatto del passato di Luce. In particolare, Gabriele, il primogenito, ha subito episodi di bullismo a causa della carriera della madre. Luce si è sempre sforzata di spiegargli che il suo lavoro era solo una parte della sua vita e che non definiva la sua identità di persona. Nonostante il dolore e le preoccupazioni legate a tali esperienze, Luce ha cercato di supportare i suoi figli, enfatizzando l’importanza di affrontare le sfide con amore e comprensione.

I ricordi di Luce sull’infanzia trascorsa in un contesto borghese rivelano una struttura familiare con cui ha sempre dovuto confrontarsi. La protezione eccessiva da parte del padre, che l’ha costretta a subire troppi divieti, hanno contribuito alla sua voglia di indipendenza e alla scelta di allontanarsi da casa appena compiuti i 18 anni. In seguito, la sua decisione di entrare nel mondo dell’hard è stata influenzata dalla voglia di sperimentazione e di libertà.

Il marchio del passato e la rinascita personale

La presenza del passato nel percorso di Luce è innegabile: l’immagine di Selèn, la pornostar, è un marchio che è rimasto impresso, nonostante gli sforzi per reinventarsi. Sottolinea che chiudere con quel capitolo della sua vita ha avuto un costo elevato. La consapevolezza che molte persone associno in modo automatico il suo nome a quello di Selèn crea tensione. Tuttavia, col tempo, Luce ha sviluppato una nuova visione di sé, dedicandosi al miglioramento personale attraverso pratiche come lo yoga e la meditazione.

La trasformazione non si è limitata solo agli aspetti interiori; ha riguardato anche il suo aspetto fisico. Ha scelto un cambio di look che riflette la sua evoluzione, optando per capelli corti e uno stile più sobrio. Luce riconosce che questi cambiamenti non derivano da un desiderio di espiazione, ma piuttosto da una naturale inclinazione alla crescita e alla metamorfosi. La nuova Luce non ha abbandonato la sensualità, ma l’ha ridefinita, trovando così un equilibrio nel suo essere. Ogni cambiamento, ogni scelta avviene in un contesto di ricerca di armonia con se stessa e con il mondo che la circonda.