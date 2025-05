Luca Telese racconta la sua vita tra nostalgia, politica e nuove sfide professionali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Luca Telese, noto giornalista e conduttore televisivo, si apre al pubblico parlando della sua vita personale e professionale, rievocando ricordi legati alla sua ex moglie, Laura Berlinguer, e al loro figlio Enrico. La sua narrazione, intrisa di affetto e nostalgia, offre uno spaccato interessante della sua esistenza, intrecciando momenti privati con la sua carriera nel mondo della comunicazione e della politica.

Un amore che ha segnato la vita di Telese

Luca Telese ricorda con tenerezza il suo incontro con Laura Berlinguer, avvenuto durante la realizzazione del programma “Cronache Marziane“. “Eravamo due ragazzi, non ci eravamo scambiati i certificati anagrafici”, racconta al Corriere della Sera, sottolineando l’innocenza di quel periodo. La loro storia d’amore ha preso forma in Sardegna, dove hanno deciso di acquistare una casa ad Alghero, un luogo che ha rappresentato un importante legame per entrambi.

Dalla loro unione è nato Enrico, un figlio che Telese descrive come “il frutto più bello della mia vita”. Il nome del bambino è stato scelto dal padre, con Laura che ha accettato solo per il fatto che il cognome sarebbe stato diverso da quello del nonno. Enrico, secondo Telese, possiede un talento particolare: “Lo chiamo il prezzometro, sa valutare il valore delle cose a colpo d’occhio”. Queste parole rivelano non solo l’orgoglio di un padre, ma anche un legame profondo tra padre e figlio.

Un matrimonio semplice e significativo

Il matrimonio tra Telese e Berlinguer si è svolto a Labico, un piccolo comune nella campagna laziale, in un contesto intimo e riservato, lontano dai riflettori. “Francesco Cossiga ci aveva presentati, ma lui non era presente alle nozze perché Laura non voleva un matrimonio da ‘vip'”, spiega Telese. La celebrazione è stata segnata da un momento di tristezza, poiché Telese aveva appena perso il padre e poco dopo è venuta a mancare la madre di Laura, Letizia. Nonostante il dolore, il legame tra le due famiglie si è rafforzato, creando un rapporto di reciproco sostegno.

Tuttavia, la pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova la loro relazione. “Siamo stati vittime della pandemia, come tanti altri, e il peso di lutti non condivisi ha gravato su di noi”, afferma Telese. Nonostante l’amore e la passione per il loro figlio, la coppia ha affrontato difficoltà che hanno portato alla separazione. Oggi, Telese ha trovato una nuova compagna, Miriam, che lavora in un settore diverso, all’Enel.

Le radici politiche di Luca Telese

Nato nel 1970 e cresciuto tra Cagliari e Roma, Telese ha vissuto la sua adolescenza immerso nella cultura politica del Partito Comunista Italiano. “I miei genitori erano iscritti e mia madre era anche femminista”, ricorda. Un episodio che ha segnato profondamente la sua infanzia è stato l’omicidio di Giorgiana Masi, avvenuto quando lui aveva solo sette anni. “Ero con mia madre in strada, e lei cercava rifugio per noi”, racconta, evidenziando l’impatto che quel momento ha avuto sulla sua vita.

Le sue esperienze politiche sono state ulteriormente consolidate nel 1984, anno del funerale di Enrico Berlinguer, un evento che ha segnato una svolta per Telese. “Dalla mia stanza a Cinecittà Est, osservavo il Raccordo Anulare per vedere il pullman che arrivava dal Sud”, ricorda. Dopo quell’evento, ha deciso di iscriversi alla Federazione Giovanile Comunista Italiana, segnando l’inizio del suo impegno politico.

La carriera professionale di Telese

Attualmente, Luca Telese conduce il programma “Sognatori” su La7, dove racconta storie di imprenditori e innovatori italiani. “Parlo di figure straordinarie come Brunello Cucinelli e Renzo Rosso“, spiega. La sua passione per il racconto di storie di successo è evidente, e Telese esprime ammirazione per Rosso, che ha saputo trasformare una crisi in un’opportunità, creando i jeans che lo hanno reso famoso.

La sua carriera è caratterizzata da un costante impegno nel raccontare storie che ispirano e motivano, riflettendo un forte legame con le sue radici e le esperienze che lo hanno formato. Con una narrazione che spazia tra il personale e il professionale, Telese continua a essere una voce significativa nel panorama mediatico italiano, portando avanti una tradizione di impegno e passione per la comunicazione.

