Luca Favilla annuncia l’arrivo del primo figlio: la dolce attesa della star di Ballando con le stelle

Luca Favilla, noto coach di Ballando con le stelle, ha condiviso una notizia che ha emozionato i suoi fan: la sua compagna, Camilla Mola, è in attesa del loro primo bambino. L’annuncio è stato fatto attraverso un post su Instagram, dove il ballerino ha mostrato un tenero scatto che celebra questo nuovo capitolo della loro vita. La coppia, che ha iniziato la loro storia d’amore nel 2023, si prepara ad accogliere un nuovo membro nella famiglia.

La carriera di Luca Favilla e il suo ruolo a Ballando con le stelle

Luca Favilla è diventato un volto familiare per gli spettatori di Ballando con le stelle, dove è presente dal 2018 come insegnante di danza. La sua carriera è decollata dopo la partecipazione al talent show Amici, dove ha dimostrato il suo talento nelle danze latino-americane. Negli anni, Favilla ha saputo conquistare il pubblico non solo con le sue abilità di ballerino, ma anche con la sua personalità carismatica e il suo approccio professionale.

Ballando con le stelle è uno dei programmi più longevi della televisione italiana, attirando milioni di telespettatori ogni anno. Recentemente, il format ha visto anche la nascita di uno spin-off, Sognando… Ballando con le stelle, che ha dato spazio a nuovi talenti nel mondo della danza. Favilla, in particolare, ha dimostrato di essere uno dei favoriti nella stagione 2025, dove ha ballato in coppia con l’attrice Federica Nargi.

L’annuncio della dolce attesa

Il 14 maggio 2025, Luca Favilla ha deciso di condividere con il pubblico una notizia straordinaria: lui e Camilla Mola stanno aspettando un bambino. L’annuncio è stato fatto attraverso il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto che ritrae la compagna con un pancione ancora piccolo e lui in ginocchio, mentre mostra un’ecografia. La didascalia del post esprime tutta la gioia e l’emozione di questo momento speciale: “Ci siamo incontrati nell’estate del 2023 e, da quel momento, non abbiamo potuto fare a meno di noi. Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a. È emozionante anche solo pensarle queste parole ma diventeremo mamma e papà per la prima volta. Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l’ora”.

Questo annuncio ha suscitato una grande reazione tra i fan e i colleghi di Favilla, che hanno espresso il loro entusiasmo per la dolce attesa.

Le congratulazioni dei colleghi

La notizia della gravidanza di Camilla Mola ha generato un’ondata di congratulazioni da parte dei colleghi di Luca Favilla. Federica Nargi, la sua ultima partner di ballo a Ballando con le stelle, è stata tra le prime a commentare il post, esprimendo la sua gioia con un messaggio affettuoso: “Zia Fede non vede l’ora”. Anche Alessandra Tripoli ha voluto condividere la sua felicità, postando dei cuoricini e scrivendo: “Che bello”.

Altri colleghi, come Anastasia Kuzmina e Pasquale La Rocca, hanno inviato i loro migliori auguri alla coppia, sottolineando quanto sia bella questa notizia. La comunità di Ballando con le stelle si è unita per festeggiare questo momento significativo nella vita di Luca e Camilla, dimostrando che la danza non è solo una forma d’arte, ma anche un modo per creare legami e condividere esperienze indimenticabili.

Con l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia, Luca Favilla e Camilla Mola si preparano a vivere una nuova avventura, ricca di emozioni e gioie.

