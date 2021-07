Love and Death: Lily Rabe si unisce alla miniserie di HBO Max

“Love and Death” di HBO includerà tra gli attori anche Elizabeth Olsen, Jesse Plemons e Patrick Fugit.

Love and Death: il cast della serie limitata HBO

Lily Rabe, ormai personaggio regular di “American Horror Story”, è stata scritturata nella serie limitata di HBO Max “Love and Death”, con lei sul set ci saranno anche Elizabeth Olsen, Patrick Fugit e Jesse Plemons. David E. Kelley sarà il produttore esecutivo, insieme a Nicole Kidman e Per Saari attraverso Blossom Films. Lesli Linka Glatter, che è stata produttrice esecutiva di “Homeland” e “The Leftovers”, dirigerà la serie. “Love and Death” è ispirato al libro “Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs”, una storia di saggistica che racconta la vera storia di Candy Montgomery

La serie seguirà due coppie di una piccola città del Texas: i Gore e i Montgomery. Lily Rabe interpreterà Betty Gore e Jesse Plemons invece sarà il marito, Allan Gore. Betty verrà uccisa nel 1980 da Candy Montgomery, una casalinga che decide di uccidere le persone con un’ascia. Questa, sarà interpretata da Elizabeth Olsen e al suo fianco ci sarà Patrick Fugit nel ruolo di Pat Montgomery . La serie è basata sulla vera storia di Montgomery, che ha fatto notizia negli anni ’80. Durante la pandemia, la storia è tornata molto popolare, naturalmente, i dirigenti televisivi hanno deciso di trasformare rapidamente la sanguinosa storia di un vero crimine in una serie.

Candy Montgomery divisa tra due serie

La storia di Candy Montgomery è attualmente il soggetto di un’altra produzione per lo streamer Hulu e vede tra gli interpreti Elisabeth Moss nei panni della famosa assassina. “Candy” è stato creato da Robin Veith, che ha prodotto e scritto serie come “The Expanse”, “True Blood” e “Law & Order: Special Victims Unit”. Ciò potrebbe potenzialmente significare che “Love and Death” terminerà presto le riprese e verrà presentato molto prima dello spettacolo di Hulu.

Gli impegni di Lily Rabe

Lily Rabe di recente ha girato in due serie di alto profilo, tra cui “The Undoing” della HBO e “The Underground Railroad” di Barry Jenkins per Amazon. Sta anche tornando alle sue radici con la decima stagione di “American Horror Story: Double Feature”, che sarà presentata in anteprima il 25 agosto. George Clooney ha recentemente scelto Rabe per il suo ultimo film da regista chiamato “The Tender Bar”.

“Love and Death” sarà presentato in anteprima su HBO Max, ma non è stata ancora annunciata una data di uscita.

Francesca Reale

07//07/2021